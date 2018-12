Biotech Time : Genfit continue, Nicox trouve un partenaire chinois, Goldman Sachs suite Innate et Argen-X 0 17/12/2018 | 07:58 Envoyer par e-mail :

Un début de semaine riche en événements dans l'industrie des biotechs, avec des actualités importantes pour Valneva et Nicox et des informations intéressantes sur ASIT et Genfit. Goldman Sachs apprécie Argen-X.

Licence chinoise pour Nicox. Le laboratoire a concédé une licence exclusive à Ocumension Therapeutics pour le développement et la commercialisation de son candidat médicament NCX 470 pour les patients atteints de glaucome ou d'hypertension oculaire en Chine Continentale, Hong Kong, Macao et Taiwan. Le contrat porte sur un paiement initial de 3 millions d'euros, puis 2,5 millions d'euros de plus quand



ASIT apte à la production. er semestre 2019 pour ce candidat actuellement en préclinique.



Maladie de Lyme, phase II. Il faudra attendre la mi-2020 pour prendre connaissance des premiers résultats de la phase II lancée par



Feu vert pour le DSMB de Genfit. Le comité indépendant de suivi (DSMB) de l'essai RESOLVE-IT mené par



Deux biotechs chez Goldman Sachs. Le courtier américain a entamé le suivi de la société belge



