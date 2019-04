Biotech Time : Genfit en livraison, GeNeuro dans les chiffres, Poxel avance PXL770 0 01/04/2019 | 08:30 Envoyer par e-mail :

GeNeuro essuie les plâtres. La société est la première à publier cette semaine ses résultats dans le compartiment biotechnologique. Le groupe dispose d'une visibilité financière jusqu'à la mi-2020 pour mener à bien ses projets en cours, soit 16,5 millions d'euros au 31 décembre dernier, dont 7,5 millions d'euros de ligne de crédit. Le management de GNbAC1 (temelimab). Ensuite, poursuivre le développement de temelimab dans d'autres indications (les résultats 12 mois de la phase IIa dans le diabète de type 1 sont attendus au deuxième trimestre 2019). Enfin, poursuivre en préclinique dans la maladie de Charcot avec pour objectif d'obtenir une autorisation de recherche clinique aux Etats-Unis mi-2020.



Genfit livre ses actions. La société a procédé au règlement-livraison des actions issues de son entrée en bourse aux Etats-Unis et du placement privé concomitant. Le produit brut ressort autour de 155,4 millions de dollars. Les ADS ont été émises à 20,32 USD aux Etats-Unis et les actions du placement privé à 18 EUR.



PXL770 en phase IIa.

Néovacs signe avec biosyn. La société française a paraphé un contrat de fourniture avec biosyn pour diversifier son approvisionnement en KLH, un des trois composants nécessaires pour la fabrication de l’IFNα Kinoїde. La protéine produite par l'Allemand est enregistrée en tant que médicament dans le traitement du cancer de la vessie dans plusieurs pays et sert déjà à la fabrication de vaccins, prend soin de préciser



En bref. IPH5201 (anti-CD39) , IPH5301 (anti-CD73) et les NKCE trifonctionnels. La présentation est disponible sur le site de la société. Erytech a publié son document de référence en version France et Etats-Unis. Cellnovo a clôturé vendredi à -61% après avoir annoncé l'arrêt de son activité opérationnelle pour trouver preneur pour sa technologie. Innate Pharma a présenté hier lors de l'AACR d'Atlanta de nouvelles données précliniques sur plusieurs développements en cours, concernant

