Biotech Time : Genfit en présentation, Noxxon optimiste, Biom'Up aux Etats-Unis

Genfit à l'ILC. Lors de l'ILC 2019 qui s'est tenu à Vienne du 10 au 14 avril,



Adocia a déjà publié. La société était à la tête de 29,1 millions d'euros de trésorerie au 31 mars dernier. er trimestre 2019. Hors frais juridiques liés à l'arbitrage en cours, la consommation de trésorerie a atteint 7,8 millions d'euros sur le trimestre. La trésorerie n'intègre pas le paiement dû par Eli Lilly (11,6 millions de dollars plus les intérêts courus) au titre de l'arbitrage, qui devrait être versé dans le courant de l'année, précise le management.



Noxxon optimiste . Chez Noxxon , ce ne sont pas les trimestriels qui ont été annoncés, mais les résultats 2018 avec une position de trésorerie de 4,29 millions d'euros au 31 décembre dernier. En partant d'un budget de 525 000 EUR mensuels, la société devra lever des fonds d'ici septembre prochain pour poursuivre ses opérations. Le management estime, dans une déclaration d'un rare optimisme dans un secteur où les codes de communication sont teintés de prudence, que son candidat NOX-A12 a du potentiel en association et juge "



Biom'Up, l'anglo-saxonne. La société spécialisée dans l'hémostase chirurgicale, a expédié ses premiers kits produits à Saint-Priest vers les Etats-Unis. L'applicateur laparoscopique Hemolast Bellows créé par l'entreprise permet de cibler les zones de saignement lors des chirurgies mini-invasives. En parallèle, Biom'Up a signé un accord-cadre d'exclusivité avec LHC, un distributeur australien de dispositifs médicaux, en attendant une mise sur le marché local. La demande d'homologation réglementaire a été déposée le 15 mars, avec une décision attendue au second semestre 2019.

Le conditionnement du dispositif Hemoblast Bellows de Biom'Up Le conditionnement du dispositif Hemoblast Bellows de Biom'Up Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ADOCIA 0.42% 14.28 -14.03% BIOM'UP 5.09% 4.13 -14.94% GENFIT 3.62% 22.94 27.26% GILEAD SCIENCES -1.55% 65.28 4.36% NOVO NORDISK AS -0.69% 331.2 12.07% NOXXON PHARMA NV 1.23% 0.741 -28.24%

