Biotech Time : Genfit vise Wall Street, Mainstay cale, ASIT progresse

Le laboratoire nordiste Genfit a déposé son document d'enregistrement en vue d'une entrée en bourse aux Etats-Unis. La taille du projet et son calendrier restent à déterminer. Dans un autre registre, Mainstay a un souci de réussite avec ReActiv8-B, qui pourrait être lié à une mauvaise conception de l'étude.

Une IPO aux Etats-Unis pour Genfit. Depuis le temps c'était attendu, difficile de parler de surprise :



Mainstay cale avec ReActiv8-B . L’essai clinique avec ReActiv8-B (dispositif de neurostimulation réparatrice pour la lombalgie chronique) conduit par



Depuis le temps c'était attendu, difficile de parler de surprise : Genfit lorgne la bourse américaine. Le laboratoire nordiste a soumis un document d'enregistrement auprès de la SEC, dit "Form F-1". En parallèle de l'émission d'ADS, Genfit prévoit de réaliser un placement privé hors des Etats-Unis. Le calendrier et la taille des opérations n'ont pas été arrêtés. La société disposait de 220 millions d'euros de trésorerie au 30 septembre dernier. Elle capitalise 630 millions d'euros en bourse.

L'essai clinique avec ReActiv8-B (dispositif de neurostimulation réparatrice pour la lombalgie chronique) conduit par Mainstay n'a pas atteint son critère d'évaluation principal. Le taux de réponse des patients à 120 jours était de 56% contre 47% pour le groupe témoin, ce qui est insuffisant pour atteindre une différence significative au plan statistique. Sur les critères secondaires, la société fait état d'améliorations par rapport au groupe témoin, mais sans préciser la qualité des données, qui sont encore analysées. En revanche, les données à un an sont plus porteuses, notamment la réduction de la douleur et la baisse de la consommation d'opioïdes. "La conception de l'étude, a sous-estimé l'ampleur et la durée de l'effet placebo dans ces conditions", a estimé le directeur général Jason Hannon, car les instigateurs prévoyaient un taux de réponse de 25% dans le groupe témoin. Mainstay estime que les résultats montrent malgré tout que le dispositif est efficace et entend continuer à pousser son dossier devant la FDA.

Après la tenue de la réunion des investigateurs à Prague vendredi et samedi dernier, ASIT Biotech va lancer son étude clinique confirmatoire de phase III avec gp-ASIT+ dans la prévention de la rhinite allergique aux pollens de graminées. Le recrutement des patients va débuter début 2019, avec des résultats attendus en décembre de l'année prochaine. 624 personnes seront testées. Les essais sont pilotés par l'irlandais ICON Plc, numéro deux mondial des études cliniques de phases avancées.

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2018

