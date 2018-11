Biotech Time : Genkyotex parade, Onxeo se rassure, Innate et Erytech voyagent 2 05/11/2018 | 08:33 Envoyer par e-mail :

Des rendez-vous pour Innate. Le laboratoire marseillais a prévu de participer à deux congrès d'oncologie prochainement. Une présentation orale est prévue sur les biomarqueurs de la combinaison de monalizumab et cetuximab lors du SITC 2018 à Washington (9h05 le 11 novembre). Une autre présentation orale sur la phase I d'IPH4102 dans le Syndrome de Sézary sera réalisée à l'ASH à San Diego (11h45 le 3 décembre). Conformément à ce qui avait déjà été annoncé, Onxeo a rapidement communiqué des résultats positifs en phase I sur trois des six niveaux de doses prévus avec l'inhibiteur AsiDNA. 10 patients ont reçu des doses de 200, 400 et 600 mg. L'administration du pas suivant (900 Mg) est en cours). Ces données intermédiaires montrent que les cibles biologiques impliquées dans les mécanismes de réponse aux dommages présents sur l’ADN ont été activés au second niveau de dose. En outre, l'administration a été bien tolérée. L'étude DRIIV-1 rendra son verdict complet d'ici la fin du premier semestre 2019. Onxeo espère pouvoir initier une ou des phases Ib/II dès l'année prochaine.Les dirigeants présenteront en parallèle le pipeline d' Erytech . Le GKT831 a atteint les critères d'évaluation intermédiaires d'efficacité primaire et secondaires "avec une signification statistique élevée" après six semaines de traitement dans la cholangite biliaire primitive (92 patients), se réjouit ce matin Genkyotex . Les chiffres laissent, notamment, penser que le candidat est bénéfique chez des patients à un stade plus avancé de la maladie. Ils pourraient aussi signifier que l'effet bénéfique continue au-delà de six semaines. "En particulier, la dose de 400 mg deux fois par jour a atteint une réduction de taux de GGT de 15% à la semaine 2 et de 23% à la semaine 6. La réduction des taux de PAL était de 12% à la semaine 2 et de 17% à la semaine 6", indique le management du laboratoire. Les résultats finaux à 24 semaines portant sur 111 patients sont attendus au printemps prochain. Les résultats poussent la direction à étudier des options pour la stéatohépatite non alcoolique (NASH) et la cholangite sclérosante primitive (CSP).. Le laboratoire marseillais a prévu de participer à deux congrès d'oncologie prochainement. Une présentation orale est prévue sur les biomarqueurs de la combinaison de monalizumab et cetuximab lors du SITC 2018 à Washington (9h05 le 11 novembre). Une autre présentation orale sur la phase I d'IPH4102 dans le Syndrome de Sézary sera réalisée à l'ASH à San Diego (11h45 le 3 décembre). Conformément à ce qui avait déjà été annoncé, Innate participera aussi à des événements à Shanghai, Lisbonne, Berlin et Tokyo d'ici la fin de l'année. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ERYTECH PHARMA 5.08% 7.24 -62.76% GENKYOTEX 11.49% 1.65 -10.84% INNATE PHARMA 3.62% 8.765 77.47% ONXEO 18.40% 1.23 -3.89%

