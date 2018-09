Biotech Time : Gensight, Genfit, Deinove, Poxel, Advicenne 0 1 13/09/2018 | 09:14 Envoyer par e-mail :

Gensight ajuste légèrement son calendrier. En phase III dans la Neuropathie Optique Héréditaire de Leber avec le candidat GS010,



La NASH, c'est chic. Oddo BHF a relevé de 46 à 59 EUR son objectif sur Genfit ce matin, en restant acheteur. Le bureau d'études croit toujours au potentiel du marché de la NASH en général et de l'Elafibranor de la Française en particulier, car le candidat figure parmi les trois traitements les plus avancés, alors que le dossier est "4,5 fois moins cher que ses pairs".



Univar va distribuer un produit Deinove. est une formulation de Phytoène 100% pur et concentré dans une huile de jojoba bio .



Poxel a ouvert une filiale au Japon. Le docteur Takashi Kaneko a été nommé vice-président Médical et président de Poxel Japan, pour superviser les équipes sur ce marché clef pour la société. Le dirigeant a exercé des fonctions de haut rang dans les filiales japonaises de plusieurs laboratoires, dont Janssen, Novartis et Sanofi.



Ressources additionnelles pour Advicenne. La société indique que l'Ozalin (ADV6209) a reçu son autorisation de mise sur le marché dans la sédation modérée chez l’enfant. "A ce jour, il s’agit de la première solution orale de midazolam conçue pour la sédation modérée pédiatrique", indique le laboratoire. Advicenne avait cédé le produit en 2016 à Primex Pharmaceuticals et percevra un paiement d'étape, plus des royautés sur les ventes. Primex estime le potentiel de ventes entre 100 et 350 millions d'euros.

