Biotech Time : Gensight confirme avec GS010, Endocyte racheté... 0 1 18/10/2018 | 08:30 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Plusieurs annonces dans le secteur depuis hier soir concernant les jeunes pousses françaises. Une grosse opération a été annoncée dans le secteur, avec le rachat d'Endocyte par Novartis, qui va dépenser 2,1 milliards de dollars.

GS010 confirme à 72 semaines.



Deux renforts chez Inventiva. La société a procédé à deux nominations pour renforcer son management. La docteure Marie-Paule Richard devient directrice médicale et le docteur David Nikodem prend la vice-présidence des Opérations aux Etats-Unis. Le docteur Jean-Louis Abitbol, qui dirigeait le développement, prendra sa retraite dans quelques mois. "Leurs profils internationaux ainsi que leur expertise dans les domaines financier et de la santé seront déterminants pour les étapes à franchir, à commencer par la présentation des premiers résultats de l'étude dans la SSc début 2019", se réjouit le PDG d'



Vous avez dit microbiote intestinal ?



C'est parti pour TG6002.



Novartis s'offre Endocyte. Le géant suisse, en marge de ses résultats trimestriels, a annoncé ce matin l'acquisition d' Ce laboratoire spécialisé dans les traitements oncologiques, développe notamment des traitements associés à des solutions d'imagerie médicale. Novartis paiera en numéraire.





Gensight a dévoilé des résultats additionnels à 72 semaines tirés de la phase III REVERSE, qui évalue GS010 en une seule injection intra-vitréenne chez 37 patients atteints de neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL). Les données montrent que le bénéfice fonctionnel constaté à 48 semaines s'est maintenu et qu'une amélioration continue de la sensibilité aux contrastes a été constatée. "Les bénéfices fonctionnels observés sont complétés par la démonstration que GS010 préserve la structure anatomique de la rétine des yeux traités", ajoute Gensight. Les 37 patients seront à nouveau évalués à 96 semaines (les résultats seront connus au second trimestre 2019). Quant aux résultats de la seconde étude avec le candidat, RESCUE, ils devraient tomber dès le début de l'année prochaine.. La société a procédé à deux nominations pour renforcer son management. La docteure Marie-Paule Richard devient directrice médicale et le docteur David Nikodem prend la vice-présidence des Opérations aux Etats-Unis. Le docteur Jean-Louis Abitbol, qui dirigeait le développement, prendra sa retraite dans quelques mois. "Leurs profils internationaux ainsi que leur expertise dans les domaines financier et de la santé seront déterminants pour les étapes à franchir, à commencer par la présentation des premiers résultats de l'étude dans la SSc début 2019", se réjouit le PDG d' Inventiva Valbiotis considère que l’étude du microbiote intestinal est un secteur d'investigation intéressant pour développer de nouveaux traitements dans les maladies métaboliques. "La société explore systématiquement les interactions potentielles entre ses produits en développement et les populations microbiennes intestinales" afin de "lier des preuves précliniques et cliniques d’efficacité sur le métabolisme à des effets significatifs sur le microbiote intestinal", explique-t-elle dans un long communiqué qui précise que l'entreprise monte une vaste base de données dans ce domaine. Transgène a traité le premier patient de sa phase I/II testant le virus oncolytique TG6002 sur des tumeurs gastro-intestinales au stade avancé. Cet essai multicentrique est autorisé en France, en Belgique et en Espagne. Il inclura jusqu'à 59 patients. En préclinique, TG6002 a induit une réponse dans la tumeur primaire et un effet à distance sur les métastases.. Le géant suisse, en marge de ses résultats trimestriels, a annoncé ce matin l'acquisition d' Endocyte pour une valeur d'entreprise d'environ 2,1 milliards de dollars, soit 24 USD par action. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ENDOCYTE, INC. -2.45% 15.56 256.07% GENSIGHT BIOLOGICS 14.44% 2.02 -71.93% INVENTIVA 1.75% 6.96 24.44% NOVARTIS 1.35% 85.48 0.07% TRANSGENE -0.17% 2.86 -2.12% VALBIOTIS -1.43% 4.15 -35.16%

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2018 0 1 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue