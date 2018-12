Biotech Time : Hybrigenics publie, Innate et Celyad à l'ASH, des investisseurs chez ASIT 1 04/12/2018 | 08:59 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Les entreprises européennes des sciences de la vie ont voix au chapitre lors à l'ASH de San Diego. Un duo détient 6% des droits de vote d'ASIT Biotech. Hybrigenics publie ses derniers comptes avant l'AGM qui décidera de la dissolution de la société.

Celyad à l'ASH. La société présente oralement lors de l'ASH 2018 (1er au 4 décembre) des compléments de données sur son étude de phase I THINK avec CYAD-01. Parmi les enseignements annoncés, figurent des signes d'activité anti-leucémique chez cinq des huit patients atteints de leucémie myéloïde aiguë réfractaire/récidivante (AML r/r). La tolérance était bonne, indique injection unique de CYAD-01 après un traitement préconditionnel standard par CyFlu) devrait rendre ses résultats préliminaires mi-2019, alors que ceux de THINK sont attendus au premier semestre après l'optimisation de la cohorte 10. EPITHINK ( administration simultanée de CYAD-01 et de 5-azacytidine chez des patients atteints de LMA non éligibles à un traitement intensif) n'a pas encore débuté son recrutement .



Innate à l'ASH. Le laboratoire participe lui aussi à la 60ème édition de l'ASH à San Diego, avec de nouvelles données de phase I avec IPH4102 chez des patients réfractaires présentant un syndrome de Sézary (SS). Elles ont été dévoilées hier en session orale. "Au 15 octobre 2018, les données du sous-groupe des 35 patients atteints d'un SS révélaient une activité clinique élevée, avec un taux de réponse de 42,9%, une durée médiane de réponse de 13,8 mois et une médiane de survie sans progression de 11,7 mois", indique



Chagral et 3T se dévoilent.



Hybrigenics, J-16 avant l'AG. La société, qui a évoqué sa dissolution après l'arrêt du développement de son unique candidat, a publié ses comptes semestriels avec valeur de liquidation, en amont de l'assemblée générale prévue le 20 décembre prochain. "Le s capitaux propres à l'issue de la liquidation sont indicatifs de la valeur résiduelle minimale et se montent à 426 000 EUR ", indique la société, qui pourrait voir certains leviers additionnels se matérialiser dans les deux ans (subvention recherche, paiement d'étape de Servier et brevets ou licences autour des inhibiteurs d'USP ou de l'inécalcitol). La société disposait de 3,1 millions d'euros de trésorerie au 31 octobre. La convocation à l'AGM d' Hybrigenics a été publiée dans le BALO du 14 novembre . La société présente oralement lors de l'ASH 2018 (1au 4 décembre) des compléments de données sur son étude de phase I THINK avec CYAD-01. Parmi les enseignements annoncés, figurent des signes d'activité anti-leucémique chez cinq des huit patients atteints de leucémie myéloïde aiguë réfractaire/récidivante (AML r/r). La tolérance était bonne, indique Celyad . L'essai DEPLETHINK (devrait rendre ses résultats préliminaires mi-2019, alors que ceux de THINK sont attendus au premier semestre après l'optimisation de la cohorte 10. EPITHINK (n'a pas encore débuté son recrutement. Le laboratoire participe lui aussi à la 60édition de l'ASH à San Diego, avec de nouvelles données de phase I avec IPH4102 chez des patients réfractaires présentant un syndrome de Sézary (SS). Elles ont été dévoilées hier en session orale. "Au 15 octobre 2018, les données du sous-groupe des 35 patients atteints d'un SS révélaient une activité clinique élevée, avec un taux de réponse de 42,9%, une durée médiane de réponse de 13,8 mois et une médiane de survie sans progression de 11,7 mois", indique Innate , qui veut lancer une phase II dans différents sous-types de lymphomes T au cours du premier semestre 2019. ASIT Biotech annonce que Chagral Invest et 3T Finance, domiciliées à Bruxelles et agissant de concert, ont franchi en hausse le seuil de 5% de ses droits de vote, pour détenir 5,97% du tour de table. Chagral possède 2,25% et 3T 3,72%.. La société, qui a évoqué sa dissolution après l'arrêt du développement de son unique candidat, a publié ses comptes semestriels avec valeur de liquidation, en amont de l'assemblée générale prévue le 20 décembre prochain. "Leà l'issue de la liquidation sont indicatifs de la valeur résiduelle minimale et se montent à 426 000 EUR Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ASIT BIOTECH -3.59% 2.15 -38.57% CELYAD -9.19% 20.76 -33.95% HYBRIGENICS -2.39% 0.0531 -91.23% INNATE PHARMA -0.45% 8.8 86.11%

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2018 1 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue