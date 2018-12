Biotech Time : IPO record pour Moderna, Valneva signe en Suède 0 07/12/2018 | 08:53 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Deux biotechs françaises dans la rubrique du jour, et une biotech américaine dirigée par le Français Stéphane Bancel, qui vient de réaliser l'une des plus grosses introductions en bourse du secteur à Wall Street.

Un article sur la prestine. Les travaux de



Valneva signe avec Hoopika. La filiale suédoise du laboratoire a décroché un contrat de fabrication de trois ans avec Hoopika.



IPO record. Hier, Moderna Therapeutics, une société de biotechnologie américaine, a levé un peu plus de 600 millions de dollars lors de son IPO à Wall Street. Un montant qui lui confère une capitalisation de 7,5 milliards de dollars. Premiers échanges ce jour sur le Nasdaq, avec un cours de démarrage de 23 USD, le milieu de la fourchette envisagée. Moderna est dirigée par le français Stéphane Bancel, l'ex-directeur général de . Les travaux de Sensorion avec l'Université du Connecticut ont les honneurs d'une publication dans 'Hearing Research'. L'article traite du taux de prestine dans le sang comme biomarqueur de substitution potentiel lors des pertes auditives impliquant une perte de cellules ciliées externes. La mesure de la prestine a été intégrée dans la phase II avec SENS-401 dans les surdités brusques aigües, avait déjà annoncé la société.. La filiale suédoise du laboratoire a décroché un contrat de fabrication de trois ans avec Hoopika. Valneva Sweden assurera une mise à l'échelle des procédés de fabrication et produira du matériel d'essai clinique pour le développement de nouvelles immunothérapies basées sur les technologies de son partenaire. L'accord pourrait aller au-delà des trois années initiales.. Hier,, une société de biotechnologie américaine, a levé un peu plus de 600 millions de dollars lors de son IPO à Wall Street. Un montant qui lui confère une capitalisation de 7,5 milliards de dollars. Premiers échanges ce jour sur le Nasdaq, avec un cours de démarrage de 23 USD, le milieu de la fourchette envisagée. Moderna est dirigée par le français Stéphane Bancel, l'ex-directeur général de bioMérieux Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BIOMÉRIEUX 1.82% 61.5 -19.13% SENSORION -1.30% 1.066 -70.81% VALNEVA 0.89% 3.4 21.66%

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2018 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue