Biotech Time : Janssen lâche OSE Immuno, Innate fait le tour du monde

Deux nouvelles touchant le secteur en France ce matin, dont une information importante pour OSE Immuno, qui va devoir changer son fusil d'épaule pour le développement de FR104, qui aurait pu être amené en phase II par Janssen, qui a finalement renoncé.

Innate globe-trotter. Les dirigeants d'ème sommet annuel de la "Chinese Society for Immunology" (Shanghai du 7 au 11 novembre), "PEGS Europe 2018" (Lisbonne du 12 au 16 novembre 2018), 4ème "ICI Europe Summit" (Berlin du 27 au 29 novembre 2018) et 3ème "International Conference on Innate Lymphoid Cells" (Tokyo du 29 novembre au 1er décembre 2018).



Janssen renonce à FR104. Janssen Biotech ne conservera pas les droits de FR104, qu'OSE Immunotherapeutics va récupérer en fin d'année. Le directeur général de la société française, Alexis Peyroles, estime que FR104 a tous les atouts pour entrer en phase II dans les maladies auto-immunes. Une réflexion est en cours sur la stratégie à adopter, qui pourrait passer par un partenariat. OSE va récupérer les travaux réalisés par Janssen jusque-là. La filiale de J&J avait levé l'option dont elle disposait sur FR104 en juillet 2016. Si l'accord de licence était allé à son terme, OSE était éligible à 155 millions d'euros, dont 10 millions d'euros avaient été versés à la signature. Depuis lors, c'est Janssen qui assumait les coûts de développement. C'est donc une mauvaise nouvelle pour OSE, qui conserve des partenariats de développement avec Boehringer Ingelheim et Servier.

Innate globe-trotter. Les dirigeants d'Innate Pharma vont passer du temps à l'étranger cet automne, notamment aux Etats-Unis. Lors du STIC de Washington (le 11 novembre), le laboratoire et son partenaire AstraZeneca présenteront des données mises à jour ("clinical and translational biomarker results") sur monalizumab. Puis direction San Diego le 3 décembre, pour le congrès de l'ASH et une présentation concernant IPH4102 (données issues de la phase I). Outre ces présentations, Innate a aussi prévu de participer à quatre événements en novembre : 13ème sommet annuel de la "Chinese Society for Immunology" (Shanghai du 7 au 11 novembre), "PEGS Europe 2018" (Lisbonne du 12 au 16 novembre 2018), 4ème "ICI Europe Summit" (Berlin du 27 au 29 novembre 2018) et 3ème "International Conference on Innate Lymphoid Cells" (Tokyo du 29 novembre au 1er décembre 2018).

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv INNATE PHARMA 3.58% 7.67 61.47% OSE IMMUNOTHERAPEUTICS -0.26% 3.78 -1.82%

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2018