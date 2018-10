Biotech Time : L'armée chez Theranexus, un nouvel Horizon pour Celyad et une IPO 0 2 04/10/2018 | 08:31 Envoyer par e-mail :

Les nombreux congrès médicaux de l'automne donnent du grain à moudre aux sociétés de biotechnologie. Au programme du jour, Celyad, Valbiotis, Poxel, Theranexus et une petite nouvelle, MedinCell.

Accord et présentation pour Celyad. La société belge a beaucoup à dire ce matin. D'abord, elle a paraphé un contrat exclusif avec le britannique Horizon Discovery, pour l'utilisation de sa technologie shRNA.



Bas de fourchette pour MedinCell. Le laboratoire n'est pas une société de biotechnologie, mais il fait partie du monde des sciences de la vie, puisqu'il développe des produits injectables à action prolongée, en l'occurrence via sa technologie BEPO, associée à des traitements existants. L'entreprise montpelliéraine a levé 30 millions d'euros en entrant sur Euronext à 7,25 EUR pièce, soit le plancher de la fourchette 7,25 à 9,25 EUR annoncée.



De la date sur PXL770. Présente sur le congrès AMPK au Canada,



Du nouveau sur Valedia.



Garde à vous ! Que faisait la ministre des Armées chez Theranexus ? Florence Parly a visité le laboratoire le 1er octobre, car la DGA a soutenu, via le dispositif RAPID, la première étude d'efficacité chez l'homme du candidat THN102, visant à améliorer la vigilance, l'attention et les troubles de l'éveil. Cet essai a permis au composé d'entrer en phase II à la fois chez les patients narcoleptiques et chez les patients parkinsoniens.

Celyad pourra ainsi générer une seconde plateforme allogénique ne faisant pas appel à de l'édition du génome, après CYAD-101. Les conditions financières ne sont pas communiquées. En parallèle, la société va produire des données cliniques et précliniques sur des produits candidats de son pipeline lors de la réunion annuelle de la SITC (Society for Immunotherapy of Cancer) qui se tiendra du 7 au 11 novembre 2018 à Washington. Pas moins de 10 abstracts seront révélés.

MedinCell pèse 144 millions d'euros pour ses débuts. Teva a pris 20% du capital en compensation d'une créance.

Poxel a profité de deux posters et d'une intervention orale pour détailler les résultats complets de la phase I avec PXL770, mais aussi le profil de sécurité cardiaque et des données précliniques d'efficacité dans la NASH sur des souris. On rappellera que le processus de développement d'un médicament est très long, ce qui s'applique à Poxel mais aussi à tout le reste du secteur. PXL770 entrera en phase IIa début 2019.

Valbiotis profite aussi des congrès d'automne pour présenter de nouvelles données sur son candidat Valedia, en l'occurrence des résultats in vivo qui caractérisent le mode d'action du traitement et qui seront intégrés aux dossiers soumis aux agences du médicament. Présentées lors du 54ème Congrès annuel de l'EASD (European Association for the Study of Diabetes) du 1er au 5 octobre 2018 à Berlin, les données sont "indispensables à l'obtention de l'allégation de santé que nous visons", explique le CEO Sébastien Peltier, qui y voit une "avancée vers la commercialisation de ce produit dont le mode d'action est réellement innovant".

Valeurs citées dans l'article
CELYAD 7.47% 22.16 -40.42%
MEDINCELL 0.00% - 0.00%
POXEL 0.94% 6.46 -2.59%
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED - -
THERANEXUS 0.69% 14.5 -3.03%
VALBIOTIS -0.68% 4.36 -31.41%

Anthony Bondain
© Zonebourse.com 2018

