Biotech Time : Nanobiotix vise Wall Street, Nicox en retard et les petites préférées d'Oddo

Nicox, retard sur Zerviate.



Go West.



Tour d'horizon d'Oddo. Oddo BHF a actualisé sa hiérarchie sectorielle des biotechnologiques, sur un univers de couverture qui concerne 15 sociétés. Parmi les innovations, certaines sont spectaculaires, comme l'abaissement de la recommandation sur



En bref. . On démarre avec Nicox , dont les revenus 2018 ont atteint 4 millions d'euros, dont 3,3 réalisés sur le seul dernier trimestre, grâce à la vive hausse des ventes de Vyzulta. La trésorerie atteignait 22 millions d'euros au 31 décembre, contre 41,4 millions d'euros un an avant. Les résultats de l'étude de phase II avec NCX470 sont toujours programmées pour le second semestre 2019, tandis que le laboratoire continue à préparer la phase II de NCX4251. En revanche, le lancement de Zerviate par Eyeance n'aura lieu que cet été et non au printemps. Nicox précise ne plus être éligible au paiement conditionnel de 1 million de dollars prévu pour la livraison des unités commerciales à son partenaire, mais sera toujours en mesure de recevoir 3 millions de dollars en fonction du respect de certains objectifs réglementaires et de fabrication à court terme. La société n'en dit malheureusement guère plus sur les raisons de ce décalage causé, a priori, par sa production. Nanobiotix à l'intention d'obtenir une cotation aux États-Unis. La société a déposé à ce titre un projet de document d'enregistrement auprès des autorités de régulation boursière américaines. À ce stade, le calendrier, le nombre d'actions et le prix des titres n'a pas encore été rendu public. La cotation prendra la forme d'ADS (American Depositary Shares). Nanobiotix dispose d'une filiale à Cambridge, outre-Atlantique.. Oddo BHF a actualisé sa hiérarchie sectorielle des biotechnologiques, sur un univers de couverture qui concerne 15 sociétés. Parmi les innovations, certaines sont spectaculaires, comme l'abaissement de la recommandation sur DBV Technologies d'achat à neutre, avec un objectif de cours sabré de 78 à 15 EUR. Le bureau d'études a démarré le suivi de Cellectis à l'achat en visant 26 EUR et a ajusté son objectif sur Genfit de 59 à 63 EUR en restant à achat. Sa valeur préférée est Innate Pharma (achat, objectif de 10,90 à 11,60 EUR) et le dossier le moins attractif est Genkyotex (d'achat à vendre, objectif de 3,40 à 1 EUR). Le spécialiste a entamé le suivi de Valneva à neutre (objectif 4,20 EUR) et de Celyad à l'achat (objectif 28 EUR). Ipsen présentera les résultats de la première étude chez l'homme d'une neurotoxine recombinante lors de la conférence internationale TOXINS 2019 au Danemark. Pharnext dévoile des précliniques concernant PXT3003 dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CELLECTIS 0.53% 15.2 0.27% CELYAD 6.10% 20.42 16.58% DBV TECHNOLOGIES -4.83% 13 28.75% GENFIT -1.36% 18.08 5.65% GENKYOTEX -7.07% 1.074 14.17% INNATE PHARMA 0.21% 7.255 -2.62% IPSEN -1.08% 118.95 6.56% NANOBIOTIX -1.63% 11.5 0.43% NICOX 0.08% 6.42 28.04% PHARNEXT 5.78% 14.65 31.90% VALNEVA -0.41% 3.66 15.93%

