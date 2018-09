Biotech Time : Neovacs, Inventiva, Erytech, Genoway 0 0 11/09/2018 | 08:02 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires On signale quelques actualités sur les sociétés de biotechnologie cotées à Paris. Des résultats, des développements et un nouveau suivi d'analyste sont au programme.













Neovacs . Biosense a (comme prévu) levé l'option de licence sur le vaccin contre le lupus IFNalpha Kinoide de Neovacs pour la Chine, après les résultats de phase IIb. Le laboratoire français, qui négocie toujours une licence globale avec des prétendants, est éligible à 65 millions d'euros et à un pourcentage des ventes dans le cadre de l'accord Biosense. Erytech . La société lyonnaise disposait de 165,4 millions d'euros de réserves au 30 juin dernier pour poursuivre ses développements. Elle a utilisé 22,5 millions d'euros de trésorerie nette au 1er semestre, mais les dépenses devraient s'accroître sur la seconde moitié de l'année, chargée en matière clinique, en particulier avec la phase III avec eryaspase pour le traitement en seconde ligne du cancer du pancréas, avec les premiers patients en vue. Le "virage stratégique" vers l'utilisation d'eryaspase dans les tumeurs solides est confirmé. Inventiva . Jefferies a démarré le suivi en recommandant à ses clients d'acheter le titre, valorisé 17 EUR pièce. L'analyste souligne que Lanifibranor cible deux indications "blockbuster" avec un profil particulier qui pourrait éviter au candidat de tomber dans le travers de sécurité d'autres traitements en cours d'examen. En parallèle, Odiparcil pourrait être sous-estimé par le marché. Jefferies rappelle avoir été coordinateur global et co-teneur de livre du placement privé réalisé en avril par Inventiva. Genoway . Les résultats semestriels font apparaître un résultat d'exploitation de 0,45 million d'euros, en hausse, malgré des revenus en léger retrait à 4,9 millions d'euros. La trésorerie se réduit de 2,35 à 1,49 millions d'euros. Le management se concentre sur l'acquisition d'Axenis et entend maintenir une marge d'Ebitda de plus de 15%. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ERYTECH PHARMA 0.86% 8.825 -52.30% GENOWAY 3.41% 1.97 -1.50% INVENTIVA -0.47% 8.46 70.91% NEOVACS -2.39% 0.306 -33.48%

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2018 0 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue