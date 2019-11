Biotech Time : Néovacs dans le dur, Genfit et OSE en présentation 1 11/11/2019 | 10:45 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Les financements dilutifs sont nombreux dans la biotechnologie française, mais cela reste des instruments capricieux : Néovacs en fait les frais aujourd'hui, avec une situation financière très tendue. Pendant ce temps, Genfit et OSE Immuno sont en congrès aux Etats-Unis. Innate bénéficie d'un nouveau suivi d'analyste. Néovacs sur la corde raide. La société a demandé la suspension de sa cotation en raison de grandes difficultés après la baisse de son cours de bourse, qui rend inopérant le programme de financement par ORNANE. Les BSA sont aussi suspendus. Le management n'est pas parvenu à trouver de solution de financement durable, pour l'instant. Lors de la publication des résultats trimestriels Néovacs avait précisé disposer des ressources financières nécessaires à son exploitation jusqu'au 1er trimestre 2020, hors ORNANE. La société issue de l'Université Pierre et Marie Curie Retours sur la SITC 2019. OSE Immunotherapeutics a eu droit à trois mises en valeur lors de la conférence SITC (Society for Immunotherapy of Cancer) organisée aux Etats-Unis du 6 au 10 novembre. Trois posters ont été présentés sur Tedopi, BI 765063 et la plateforme d'inhibiteurs de points de contrôle bispécifiques BiCKI (avec l'anti-PD-1 OSE-279). Celyad a pour sa part présenté des données tirées de l'étude de phase I alloSHRINK avec sa thérapie cellulaire CYAD-101 dans le cancer colorectal métastatique, dont les résultats préliminaires du segment complet de dose croissante sont attendus au S1 2020 et qui devrait faire l'objet d'une étude d'expansion mi-2020. Genfit promeut NIS4. La société était présente pour sa part au Liver Meeting de l'AASLD de Boston avec NIS4, son outil diagnostic non-invasif sanguin pour la NASH. Le test "a présenté une performance supérieure aux autres marqueurs non-invasifs dans le diagnostic de la NASH chez des patients atteints de diabète de type 2", précise Genfit, qui se contente pour l'heure de parler de "supériorité potentielle". L'objectif du laboratoire est de proposer aux praticiens un test pour identifier les patients nécessitant une intervention thérapeutique, en offrant une alternative à la biopsie du foie, la référence actuelle pour les tests invasifs. En bref. Citi a démarré le suivi d'Innate Pharma à l'achat. Le dossier spécial biotechs de Zonebourse, avec une métholodogie d'investissement, des conseils et des solutions de placement, est toujours disponible. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv GENFIT 11.78% 15.05 -21.73% INNATE PHARMA 2.58% 5.965 -21.79% NEOVACS 1.93% 0.058 -71.43%

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2019 1 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue