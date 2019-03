Biotech Time : Nicox, DBV, Transgène, Nanobiotix... 2 19/03/2019 | 08:51 Envoyer par e-mail :

Transgène signe un crédit. La société a signé une ligne de crédit renouvelable de 20 millions d'euros avec Natixis, sur une durée de 30 mois. Les tirages par



Du soutien pour Nanobiotix. Jefferies a réitéré son opinion positive tout en relevant de 22 à 25 EUR son objectif de cours sur



NCX 4251 en phase II.

. La société a signé une ligne de crédit renouvelable de 20 millions d'euros avec Natixis, sur une durée de 30 mois. Les tirages par Transgène sont discrétionnaires et seront sécurisés des actions Tasly Biopharmaceuticals, dont le Français est actionnaire à hauteur de 2,5%. Le laboratoire chinois a prévu d'entrer sur le Hong Kong Stock Exchange. "Avec cette nouvelle ligne de crédit, nous disposons désormais des fonds nécessaires pour soutenir nos activités cliniques et précliniques jusqu'à mi-2020", a précisé le directeur financier de Transgène.. Jefferies a réitéré son opinion positive tout en relevant de 22 à 25 EUR son objectif de cours sur Nanobiotix ce matin. Le bureau d'études attend de nombreux catalyseurs au cours de l'année 2019. Il pense toujours que le NBTXR3 a un gros potentiel s'il est largement adopté. La révision haussière de l'objectif est la conséquence de la ligne de crédit signée avec la BEI, qui réduit le risque de recours à un instrument de financement dilutif. Nicox a lancé une étude clinique de phase II avec NCX 4251 dans la blépharite. Les premiers résultats sont attendus au quatrième trimestre 2019. Très courte, cette étude durera 14 jours et concernera 30 patients aux Etats-Unis. Elle permettra de définir la dose qui sera retenue pour la phase IIb. Actuellement, il n'y a pas de traitement approuvé uniquement pour la blépharite aux Etats-Unis. Le dossier d'IND avait été validé par la FDA en décembre dernier.

Et de 10 pour Implanet. La medtech ème autorisation de commercialisation aux Etats-Unis. Elle concerne JAZZ Cap pour les indications de fusions vertébrales chez l’adulte. En Europe, le dispositif avait déjà obtenu son marquage CE en novembre. "Cette homologation est un élément clé du contrat de distribution signé avec la société



Course contre la montre. On apprenait hier en séance que l'agence américaine du médicament avait accepté d'examiner le dossier d'enregistrement d'AR101 déposé par ème trimestre 2019. . La medtech Implanet a obtenu de la FDA une 10autorisation de commercialisation aux Etats-Unis. Elle concerne JAZZ Cap pour les indications de fusions vertébrales chez l’adulte. En Europe, le dispositif avait déjà obtenu son marquage CE en novembre. "Cette homologation est un élément clé du contrat de distribution signé avec la société SeaSpine annoncé fin février", indique l'entreprise.. On apprenait hier en séance que l'agence américaine du médicament avait accepté d'examiner le dossier d'enregistrement d'AR101 déposé par Aimmune dans le traitement de l'allergie aux arachides. Le concurrent de DBV Technologies a en revanche été retoqué sur sa demande d'examen accéléré, qui aurait réduit le délai maximum de 12 à 8 mois. En conséquence, l'éventuelle mise sur le marché ne devrait avoir lieu qu'en 2020 alors que le laboratoire espérait qu'elle interviendrait d'ici la fin de l'année. DBV, de son côté, avait déposé puis retiré son dossier initial pour Viaskin Peanut, car la FDA avait critiqué le processus de fabrication et de contrôle qualité. Mais en février, le Français avait rassuré le marché en projetant de redéposer sa demande au 3trimestre 2019. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AIMMUNE THERAPEUTICS INC -4.43% 22.42 -6.27% DBV TECHNOLOGIES -0.98% 14.12 34.40% IMPLANET 27.35% 0.15 -17.02% NANOBIOTIX 2.37% 11.65 -2.32% NICOX 1.00% 6.08 20.16% SEASPINE HOLDINGS CORP -2.17% 14.45 -20.78% TRANSGENE 3.14% 2.96 5.13%

