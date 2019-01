Biotech Time : Nicox recrute vite, Nanobiotix accélère avec MD Anderson, Pixium conforté 0 08/01/2019 | 08:31 Envoyer par e-mail :

Nicox est en avance sur son programme de recrutement pour la phase II du NCX470 aux Etats-Unis. L'étude multicentrique est prévue pour durer 28 jours. La société prévoit de recruter au total 420 patients (550 estimés initialement, selon clinicaltrials). L'étude permettra, notamment, de déterminer laquelle des trois doses de traitement sera retenue pour la phase III. Les premiers résultats sont attendus au second semestre 2019. La date théorique de fin de traitement du dernier patient est renseignée pour décembre 2019 sur clinicaltrials, mais elle pourrait être un peu avancée si Nicox recrute plus vite que prévu.. La société a reçu un financement de l'Agence Nationale de la Recherche pour le projet AllergyVACS, qui vise à élaborer des vaccins Kinoïde "qui neutralisent les cytokines IL-4 et IL-13, permettant une protection à long terme des maladies allergiques". Une preuve de concept préclinique dans l'asthme a été présentée en décembre par Néovacs . Le financement, 702 000 EUR, sera partagé avec l'INSERM et le département Immunologie et Allergie de l'Institut Pasteur, co-développeurs. Les fonds serviront à la poursuite des tests précliniques. Nanobiotix a signé un nouvel accord de recherche avec MD Anderson, portant sur le sponsoring de neuf essais cliniques de phase I/II, sur environ 340 patients, évaluant le bénéfice clinique potentiel de NBTXR3 activé par radiothérapie, en monothérapie ou en association avec des checkpoint inhibiteurs, sur six types de cancers. "La collaboration entre Nanobiotix et MD Anderson permet une expansion importante de notre développement clinique en portant à 16 le nombre d’études cliniques impliquant NBTXR3", se réjouit management de la société. Nanobiotix versera jusqu'à 12 millions d'euros. Pixium Vision estime que son dispositif PRIMA a atteint les objectifs de l'étude de faisabilité en cours, après 6 mois de suivi et de rééducation de patients atteints de la forme sèche de Dégénérescence Maculaire liée à l'Age (DMLA). "Ces résultats dépassent nos attentes", explique le directeur général de la société, car "chez des patients ayant totalement perdu leur vision centrale, PRIMA permet à la majorité d'entre eux de commencer à identifier correctement des signaux et des lettres". Pixium espère que cela favorisera le recrutement de la seconde étude prévue aux Etats-Unis, qui cherches ses candidats. Cinq patients seront recrutés, comme dans l'étude qui fait l'objet des résultats intermédiaires du jour. La société prépare en parallèle l'étude clinique pivot européenne, qui vise à obtenir le marquage CE.. La société va faire cesser sa double cotation en Autriche, pour se concentrer sur Euronext Paris. Valneva restera implantée au niveau opérationnel dans la capitale autrichienne. Le retrait a été validé par le conseil de surveillance et le directoire. Il sera soumis au vote des actionnaires lors de l'AG du 27 juin 2019. Si le calendrier est respecté, les échanges cesseront à Vienne au cours du 4trimestre 2019. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv NANOBIOTIX 7.92% 12.96 3.09% NEOVACS 5.50% 0.219 2.96% NICOX 0.81% 6.835 35.83% PIXIUM VISION 9.79% 1.872 3.70% VALNEVA 1.05% 3.375 5.36%

