Biotech Time : Nicox renonce au Nasdaq (pour l'instant), Transgène s'allie à NEC

Nicox, le Nasdaq attendra. La société rate son rendez-vous avec le marché américain, victime des conditions actuelles trop difficiles pour tenter l'aventure.



NEC partenaire technologique de myvac.



DBV à l'aise. 153,9 millions d'euros de trésorerie pour



De l'air pour Lysogène. Chez Lysogène, c'est la trésorerie au 30 juin dernier qui est communiquée ce matin : près de 6 millions d'euros, mais avant les versements de Sarepta liés au partenariat noué il y a peu. Par cet accord, le partenaire a acquis les droits commerciaux exclusifs sur LYS-SAF302 aux États-Unis et sur les marchés en dehors de l'Europe. Lysogène sera en charge de l'étude pivot lancée d'ici la fin de l'année. Au total, l'entreprise pourrait recevoir 108 millions d'euros de Sarepta (dont 22 millions d'euros déjà versés), qui a aussi investi 2,2 millions d'euros en capital.

