Biotech Time : Novacyt vend NOVAprep, l'allié turc de Néovacs persévère, Cellectis recrute 1 11/12/2018 | 08:44 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Plusieurs annonces ce matin dans le secteur, notamment pour Néovacs avec son partenaire en Turquie. La liste a été étendue à Novacyt, qui officie dans la partie diagnostic des sciences de la vie. Inventiva et OSE participent à des conférences, tandis que cellectis a trouvé son patron de l'industrialisation aux Etats-Unis.

NOVAprep cherche preneur. er trimestre 2019 sur l'avancée des processus. Le reclassement de NOVAprep en activité destinée à être vendue devrait mécaniquement accroître les marges dans les comptes.



Centurion pousse l'IFNalpha Kinoide en Turquie.



Inventiva à San Francisco. La société s'envolera pour la Californie, où son président participera à la 37ème édition de la conférence santé de JP Morgan, du 7 au 10 janvier 2019.



OSE Immuno en Europe.



Cellectis recrute. Le laboratoire a embauché William Monteith comme vice-président en charge de la production aux Etats-Unis. Le plan de développement de Novacyt va céder sa division NOVAprep, après avoir mené une revue stratégique sur son avenir et reçu une marque d'intérêt, sans la solliciter. La direction a mandaté des conseils pour lancer un processus de cession ouvert. Novacyt se recentre sur ses divisions Primerdesign et Lab21 Products. En revanche, l'unité de laboratoire clinique de Lab21 (Cambridge, Royaume-Uni), qui réalise des tests de pathologies cliniques en oncologie et virologie va être vendue car elle ne fait pas partie du cœur de métier. De "nombreuses marques d’intérêt" ont été reçues pour cet actif. Le management devrait pouvoir communiquer au 1trimestre 2019 sur l'avancée des processus. Le reclassement de NOVAprep en activité destinée à être vendue devrait mécaniquement accroître les marges dans les comptes. Néovacs et Centurion poursuivent leur collaboration dans le développement de l'IFNalpha Kinoide dans le lupus, après étude des résultats de la phase IIb. Centurion Pharma dispose d'une licence commerciale exclusive pour la Turquie, en échange de versements totaux de 6 millions d'euros (intégrant des paiements d'étape à venir) et d'un pourcentage sur les ventes au profit de Néovacs.. La société s'envolera pour la Californie, où son président participera à la 37édition de la conférence santé de JP Morgan, du 7 au 10 janvier 2019. Inventiva mettra en ligne le moment venu les supports de la présentation. OSE Immunotherapeutics a présenté des données précliniques concernant son candidat OSE-127 (anticorps monoclonal ciblant le récepteur à l’interleukine-7) lors de deux conférences scientifiques, à Londres et à Rome. Les données avaient déjà fait l'objet d'une communication dans 'Nature Communications' en octobre. OSE-127 est développé avec Servier.. Le laboratoire a embauché William Monteith comme vice-président en charge de la production aux Etats-Unis. Le plan de développement de Cellectis passe notamment par la construction d'une usine de fabrication de cellules ingénierées pour les candidats UCART en immuno-oncologie pour un usage clinique et commercial. Monteith, qui a notamment géré trois usines pour Hitachi Chemical Advanced Therapeutics Solutions, sera basé à New York et placé sous les ordres de David Sourdive cofondateur de Cellectis et vice-président exécutif des opérations techniques. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CELLECTIS 1.23% 17.3 -28.31% INVENTIVA -1.26% 6.26 28.08% NEOVACS 2.26% 0.1984 -56.74% NOVACYT 2.67% 0.38 -45.80% OSE IMMUNOTHERAPEUTICS 0.00% 3.11 -19.22%

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2018 1 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue