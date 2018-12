Biotech Time : Noxxon veut diviser son nominal, Genfit vante une phase II avec nitazoxanide

. Les actionnaires de la société sont prévenus qu'une assemblée générale extraordinaire se tiendra le 2 janvier 2018 à Amsterdam (et non pas le "24 avril 2018" comme cela est indiqué dans le communiqué français de la société). L'AGE votera notamment la réduction du nominal de l'action de 1 à 0,01 EUR. Le titre Noxxon cotait 1,51 EUR à la clôture de vendredi dernier, contre 21,34 EUR lors de l'IPO de septembre 2016. La notice de l'AGE en anglais est disponible sur le site de la société Genfit annonce qu'un essai clinique de phase II de preuve de concept est lancé aux Etats-Unis pour évaluer nitazoxanide (NTZ) chez des patients atteints de fibrose de stade 2 ou 3 induite par la stéatohépatite non-alcoolique (NASH). L'essai ouvert, monocentrique est piloté par le docteur Stephen Harrison à San Antonio. Nitazoxanide est déjà sur le marché, notamment aux Etats-Unis, comme antiparasitaire, mais possède "des propriétés anti-fibrotiques découvertes par Genfit et confirmées, depuis, dans des modèles précliniques de fibrose", indique Genfit , qui avait présenté les résultats de ces recherches en 2017, puis des compléments en 2018. Le laboratoire estime que nitazoxanide pourrait être un bon candidat en combinaison de traitement avec elafibranor ainsi qu’en monothérapie antifibrotique. Il a déposé un brevet pour l'utilisation de nitazoxanide dans la fibrose hépatique induite par la NASH. Le calendrier de l'essai n'a pas été précisé, mais les données disponibles aux Etats-Unis laissent penser que le traitement des patients concernés pourrait durer 24 semaines.