Biotech Time : Pharnext dans la vraie vie des gens, Valbiotis se renforce, Theranexus brevète

Au programme ce jour, le retour du brevet de THN201, un prix pour ASIT, un recrutement pour Valbiotis, une présentation pour Gensight et un nouveau programme innovant pour Pharnext, qui va recueillir des données sur des patients touchés par la maladie de Charcot.

. Vitaccess et Pharnext vont lancer en commun une étude internationale sur la maladie de Charcot-Marie-Tooth via une application numérique baptisée "CMT&Me". L'objectif est de recueillir des "données de vraie vie" de patients pour mieux comprendre l'impact de la maladie sur leur vie quotidienne. L'application, Android et iOS compatible, sponsorisée par Pharnext, est lancée aux Etats-Unis dès cette semaine puis dans plusieurs pays d'Europe, dont la France, prochainement. La médecine qui rencontre la technologie, c'est un peu la nouvelle signature du laboratoire depuis cette année, puisqu'il se présente désormais comme une "société biopharmaceutique pionnière d'une nouvelle approche de développement de combinaisons de médicaments innovants basée sur les Big Data génomiques et l'intelligence artificielle". Une signature plus glamour que celle contenue dans le document de base d'entrée en bourse datant de fin 2016, lorsque Pharnext n'était qu'une "société biopharmaceutique française qui a développé un portefeuille de produits très avancé dans le domaine des maladies neurodégénératives".. La biotech belge spécialisée dans l'immunothérapie des allergies a décroché le "Best Biopharmaceutical Corporate Governance Belgium 2018 Award", qui couronne la meilleure gouvernance d’entreprise de biotechnologie en Belgique. Le prix dont profite ASIT est décerné par le magazine CFI.co. Theranexus a obtenu un brevet européen pour son candidat médicament THN201, qui concerne "l'utilisation d'agents anti-connexine pour améliorer l'effet thérapeutique d'un inhibiteur de l'acétylcholinestérase". La protection court jusqu'en 2032, hors Certificat complémentaire de protection."Protéger doublement le THN201 avec des revendications produit et d'utilisation thérapeutique fait partie intégrante de notre stratégie de propriété intellectuelle", souligne le PDG Franck Mouthon, co-inventeur dans ce dossier. Le brevet ne changera pas la donne pour la société, qui le couvait depuis longtemps et qui communiquait déjà sur la date de 2032 (cf. page 126/127 du document de base).. La société va participer à la conférence santé annuelle organisée par Chardan à New York ce 9 octobre. Le CFO et le CMO réaliseront une présentation ce soir et tiendront des rendez-vous investisseurs. Gensight Biologics sera aussi présente sur le salon Actionaria de Paris les 22 et 23 novembre prochain. Des présentations financières donc, plus que médicales.. Le laboratoire a recruté Murielle Cazaubiel, fondatrice et ex-directrice générale de Biofortis Mérieux NutriSciences Europe, comme directrice du développement des affaires médicales. Elle a démarré le 1er octobre et apporte "25 ans d’expérience dans la nutrition et la santé", se réjouit Valbiotis Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ASIT BIOTECH 0.00% 2.96 -18.46% GENSIGHT BIOLOGICS -0.56% 1.79 -70.87% PHARNEXT -0.87% 9.08 14.50% THERANEXUS 4.93% 14.9 -4.38% VALBIOTIS 0.00% 4.4 -31.25%

