Biotech Time : Pharnext passe le cap, les autres patientent

Pharnext passe la phase III ! Le succès d'une phase III n'est pas si fréquent.



VLA1553 avance dans le Chikungunya . Valneva fait un point sur la phase I visant à développer un vaccin à injection unique contre le Chikungunya. La seconde partie de l'étude a démarré avec une seconde injection pour le premier groupe de participants. "Cette nouvelle immunisation a pour but, en exposant à nouveau les sujets au virus atténué, de démontrer dès la première phase de développement clinique de VLA1553, qu'ils sont protégés de la virémie induite par le vaccin", explique le management. Les premiers résultats sont attendus début 2019.



Innate à l'ESMO.



Un radiotraceur à Düsseldorf.



ADV7103 au Canada.



Dernière ligne droite. La dernière visite du dernier patient de la phase IIb FASST d'



De l'argent frais pour Nanobiotix. La société a reçu les 16 premiers millions d'euros de prêts promis par la BEI sur un total de 40 en cinq ans. Les fonds permettront à

Le succès d'une phase III n'est pas si fréquent. Pharnext a dévoilé ce matin des résultats positifs avec deux doses de PXT3003 pour le traitement de la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A). C'est la dose élevée qui a atteint les critères principaux et secondaires d'évaluation (malgré un problème inattendu dans la stabilité de la formulation qui a entraîne une cohorte un peu moins large de patients). Le profil de sécurité et de tolérance est conforme aux données de phase II. La société va déposer des demandes de mise sur le marché aux États-Unis et en Europe. Le plan d'analyse statistique et les résultats n'ont pas encore été revus par les autorités réglementaires. Le management fournira davantage de détails à 17h30 pour les investisseurs français et à 19h00 pour les anglo-saxons. Une étude d'extension avec PXT3003 est en cours, avec des résultats attendus au second semestre. Pharnext a par ailleurs confirmé envisager un essai pédiatrique de phase III dans la CMT1A au cours du premier semestre 2019 (sans influence sur l'AMM pour les adultes). La société se place dans de bonnes conditions pour lever des fonds en fin d'année, comme le pronostiquaient certains analystes, qui vont disséquer la qualité des données. Innate va présenter des données mises à jour issues des essais cliniques en cours évaluant monalizumab lors du congrès annuel de l'ESMO à Munich. Le directeur scientifique du laboratoire est invité en tant qu'orateur lors d'un symposium dédié à la détection précoce du cancer à l'aide de biomarqueurs peu invasifs. Innate organise aussi une conférence téléphonique avec un leader d'opinion le lundi 22 octobre à 16h00. Oncodesign et le Centre Georges François Leclerc présentent des résultats détaillés des deux premières étapes de leur étude clinique dans le cancer du poumon lors de l'EANM qui se tient cette semaine à Düsseldorf. Au programme, des données de phase 1 avec le radiotraceur 18F-ODS2004436 présentées sur poster ce 16 octobre. Advicenne a reçu le feu vert des autorités canadiennes pour étendre son étude pivot de phase III ARENA-2 dans l’Acidose Tubulaire Rénale distale. ADV7103 avait bénéficié en septembre d'une autorisation de la FDA pour les Etats-Unis.. La dernière visite du dernier patient de la phase IIb FASST d' Inventiva a été réalisée le 12 octobre. Le comité de supervision a par ailleurs donné un avis positif sur la poursuite de l'autre phase IIb, NATIVE. "La dernière visite du dernier patient inclus dans l'étude étude de 12 mois FAAST a eu lieu le 12 octobre, et le verrouillage de la base de données est prévu pour début janvier 2019", précise le laboratoire, qui prévoit de publier les premières données sur lanifibranor début 2019.. La société a reçu les 16 premiers millions d'euros de prêts promis par la BEI sur un total de 40 en cinq ans. Les fonds permettront à Nanobiotix de poursuivre ses développements. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ADVICENNE 0.24% 12.28 -12.19% INNATE PHARMA 0.31% 4.612 -3.45% INVENTIVA 4.87% 6.46 24.44% NANOBIOTIX 2.38% 15 -1.01% ONCODESIGN -2.43% 8.82 -21.39% PHARNEXT 25.00% 11 12.50% VALNEVA -0.42% 3.515 27.44%

