Biotech Time : Pharnext retourne en phase III, Valbiotis doit se financer 6 30/08/2019 | 08:54 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Le parcours sera plus long que prévu pour Pharnext et son PXT3003, parce que la FDA veut un nouvel essai de phase III. Valbiotis pousse ses pions mais sa trésorerie se réduit et ne lui offre plus que quelques mois de visibilité. Il est aussi question d'Advicenne, de Transgène et de Novartis. Une phase III en plus.



Valbiotis cherche des fonds. La société a consommé 3,14 M€ de trésorerie au cours du 1er semestre, selon le point d'étape réalisé ce matin. Pharnext va devoir conduire une étude de phase III additionnelle aux Etats-Unis avec PXT3003 dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A, à la demande de la FDA. Le management reste confiant dans le potentiel du candidat. Cette situation va entraîner une glissade du calendrier, sur lequel Pharnext attend d'avoir plus d'éléments pour communiquer. Le développement de PXT3003 dans la CMT1A en Europe et en Chine se poursuit en parallèle. Le laboratoire avait obtenu des résultats positifs lors de l'étude pivot de phase III PLEO-CMT, mais le bras de la dose élevée avait dû être interrompu prématurément pour un problème de stabilité de la formulation.. La société a consommé 3,14 M€ de trésorerie au cours du 1semestre, selon le point d'étape réalisé ce matin. Valbiotis disposait au 30 juin de 3,9 M€ en caisse et attendait 1,3 M€ de CIR et de subventions. Elle estime par conséquent disposer des ressources nécessaires pour poursuivre son activité jusqu'à la fin du premier trimestre 2020. Le management travaille déjà sur des opérations de financement : augmentation de capital, endettement et subventions et/ou partenaires industriels et commerciaux. Les résultats obtenus en phase IIa avec TOTUM-63 sont prometteurs et soutiennent le lancement des deux dernières études de phase IIb.

Le pipeline de Valbiotis (Source Société) Le pipeline de Valbiotis (Source Société)

Objectif 2021 pour Advicenne. Un premier patient a rejoint d'étude ARENA-2 de phase III menée par



En bref. . Un premier patient a rejoint d'étude ARENA-2 de phase III menée par Advicenne avec ADV7103 dans l’Acidose Tubulaire Rénale distale (ATRd), une maladie orpheline. L'essai conduit en Amérique du Nord inclura 40 patients. Les résultats sont attendus au début de l'année 2021 avec des espoirs de commercialisation avant la fin 2021. Le laboratoire a déposé une demande de désignation de médicament orphelin outre-Atlantique. Novartis a publié des données montrant une supériorité de l'ofatumumab (initialement développé par Genmab ) sur le teriflunomide (Aubagio) de Sanofi dans le traitement de certaines formes de la sclérose en plaques. Transgène annonce sa présence sur six événements investisseurs entre septembre et novembre Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ADVICENNE 1.24% 12.25 27.38% GENMAB 1.84% 1385.5 27.35% NOVARTIS 1.46% 89.11 18.25% PHARNEXT -30.86% 7.58 15.71% SANOFI 0.10% 78.15 3.12% VALBIOTIS 0.00% 3.15 -3.37%

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2019 6 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue