Biotech Time : Phase II solide pour Genfit, Abivax continue, DBV indemnise

Solides résultats pour elafibranor dans la PBC.



Ça continue pour ABX464. Le DSMB qui suit l'étude d'extension de la phase IIa d' Les données ont montré que le candidat "était sans danger, bien toléré et présentait une efficacité statistiquement significative vis-à-vis des critères cliniques et endoscopiques de l’étude ", explique le laboratoire, qui a aussi obtenu un avis positif sur une nouvelle prolongation de 12 mois, portant la durée de l'étude à 24 mois. L'amendement du protocole sera soumis aux autorités réglementaires. Abivax va présenter les dernières données lors de congrès et via "une publication dans une revue médicale de premier plan".



Où est Transgène ? Le laboratoire a d'ores et déjà publié ses dates de conférences pour le premier semestre 2019. présent du 7 au 9 janvier a u LifeSci Advisors Corporate Access Event à San Francisco (en parallèle de la conférence JP Morgan), au Forum Oddo (10 et 11 janvier 2019 à Lyon), au Biomed Event (22 janvier à Paris), au Degroof Petercam Healthcare Seminar (31 janvier à Bruxelles), à la HC Wainwright Conference (8 & 9 avril à Londres), à la Kempen Life Sciences Conference (16 & 17 avril à Amsterdam) et au Small Cap Event (16 & 17 avril 2019 à Paris).



Joyeux Noël. Le conseil d'administration de

Genfit a publié les résultats de son étude de phase II avec elafibranor dans la PBC, ou "Cholangite Biliaire Primitive", une maladie chronique du foie. Le critère principal (évolution de la concentration sérique d'alkaline phosphatase après 12 semaines) a été atteint, avec une réduction de -48% pour la dose 80 mg et de -41% pour celle à 120 mg, alors que le placebo a affiché +3%. Sur un critère secondaire-clé (taux de réponse pour les patients sur la base d'un critère composite), le taux de réponse d'elafibranor a été largement supérieur au placebo (67% en 80 mg et 79% en 120 mg vs. 6,7% au placebo). Genfit indique que les patients ont aussi montré des améliorations sur d'autres marqueurs de la PBC (GGT, cholestérol total, LDL-C, triglycérides). Une amélioration du prurit a aussi été observée mais devra être validée sur une étude plus longue. Le traitement a été bien toléré, avec des effets secondaires similaires dans les groupes elafibranor et placebo. Le conseil d'administration de DBV Technologies a unanimement validé l'indemnité de départ de l'ancien PDG, Pierre-Henri Benhamou. Les critères de performance comprenaient la mise en place d'une structure de management permettant la commercialisation ou une collaboration relative au Viaskin Peanut, une capitalisation boursière au moins égale à 80 millions d'euros et l'existence d'au moins trois projets Viaskin en cours de développement. L'indemnité correspond à la somme des rémunérations brutes que le PDG a perçues au cours des 18 mois précédant le départ, soit un montant total de 876 389,50 EUR. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ABIVAX 3.42% 9.98 15.64% DBV TECHNOLOGIES -2.99% 25.96 -38.04% GENFIT -1.46% 20.2 -15.55% TRANSGENE -0.66% 3.01 6.36%

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2018

