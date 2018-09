Biotech Time : Poxel, Nanobiotix, Transgène, Txcell... 0 1 20/09/2018 | 09:13 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Les sociétés des sciences de la vie se bousculent ce matin à Paris. Outre des résultats, on retrouve des données cliniques additionnelles pour plusieurs laboratoires. Hormis pour Transgène, les premiers échanges sont haussiers. Nanobiotix à l'ICIRC de Paris. Le laboratoire présente aujourd'hui en congrès des données additionnelles. Dans l'étude de phase I/II sur les cancers avancés de la tête et du cou, les informations montrent que les patients ayant reçu les plus fortes doses de NBTXR3 (15 et 22%) qui étaient en vie lors du suivi à 12 mois l'étaient encore lors du suivi à 23 mois (un des patients traités à la dose 15% est décédé à 26 mois). Dans l'essai clinique de phase II/III dans le sarcome des tissus mous, l'étude des biomarqueurs suggère que NBTXR3 activé par radiothérapie pourrait moduler la réponse immunitaire antitumorale. Enfin des données intéressantes ont été obtenues par



Premiers patients de phase III chez Erytech. La société lyonnaise a recruté ses trois premiers patients pour l' étude clinique de Phase III ( 'TRYbeCA1' ), qui évalue eryaspase en seconde ligne pour le cancer métastatique du pancréas. La cohorte totale d' Erytech comptera environ 500 patients. +3% à l'ouverture.



Poxel engrange.



Cellectis se renforce. Le professeur Stephan A. Grupp, oncologue pédiatrique, rejoint le conseil scientifique de



Calendrier chargé pour Transgène. La trésorerie de 33 millions d'euros assure une visibilité financière d'un an, a indiqué hier soir le management. "Nous prévoyons d’annoncer des résultats cliniques plus complets de nos essais stratégiques avant la fin 2018 et courant 2019", indique le PDG, Philippe Archinard. Notamment, plusieurs données sur Pexa-Vec seront disponibles l'année prochaine, ainsi que d'autres sur TG4010.



Le rachat de Txcell pour le début octobre ? Les états financiers au 30 juin 2018 ont été établis selon le principe de continuité d’exploitation, sous-tendu par la concrétisation de l’acquisition, considérée à ce jour comme hautement probable", indique le management. +2,4% à l'ouverture. . Le laboratoire présente aujourd'hui en congrès des données additionnelles. Dans l'étude de phase I/II sur les cancers avancés de la tête et du cou, les informations montrent que les patients ayant reçu les plus fortes doses de NBTXR3 (15 et 22%) qui étaient en vie lors du suivi à 12 mois l'étaient encore lors du suivi à 23 mois (un des patients traités à la dose 15% est décédé à 26 mois). Dans l'essai clinique de phase II/III dans le sarcome des tissus mous, l'étude des biomarqueurs suggère que NBTXR3 activé par radiothérapie pourrait moduler la réponse immunitaire antitumorale. Enfin des données intéressantes ont été obtenues par Nanobiotix à l'appui de l'hypothèse selon laquelle NBTXR3 activé par radiothérapie pourrait être intéressant en vue de transformer les tumeurs en vaccin anticancéreux in situ. Jefferies juge les données additionnelles "encourageantes". +1,6% à l'ouverture.. La société lyonnaise a recruté ses Poxel disposait de 94,4 millions d'euros de trésorerie au 30 juin dernier, grâce aux accords signés avec ses partenaires. Le laboratoire a un projet majeur en cours, l'imeglimine dans le diabète de type 2, avec Roivant. La phase III est attendue aux Etats-Unis et en Europe en 2019. Au Japon, où elle est en cours avec Sumitomo Dainippon Pharma, des résultats initiaux sont attendus entre avril et juin prochain. La position de trésorerie au 30 septembre sera connue dès le 16 octobre. Jefferies (achat, objectif 12 EUR) estime que sur la base d'un scénario négatif, Poxel a de quoi se financer jusqu'à environ la fin 2021. +2,7% à l'ouverture.. Le professeur Stephan A. Grupp, oncologue pédiatrique, rejoint le conseil scientifique de Cellectis . +2,6% à l'ouverture.. La trésorerie de 33 millions d'euros assure une visibilité financière d'un an, a indiqué hier soir le management. "Nous prévoyons d’annoncer des résultats cliniques plus complets de nos essais stratégiques avant la fin 2018 et courant 2019", indique le PDG, Philippe Archinard. Notamment, plusieurs données sur Pexa-Vec seront disponibles l'année prochaine, ainsi que d'autres sur TG4010. Transgène met aussi l'accent sur sa plateforme Invir.IO pour les virus oncolytiques. -3% à l'ouverture. Txcell a publié ses résultats semestriels et estime que l'acquisition par Sangamo pourrait avoir lieu début octobre. Le probable futur propriétaire déposera alors une OPA. D'ici là, il a prêté 4,5 millions d'euros à Txcell pour boucler ses fins de mois. " Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CELLECTIS 2.00% 24.4 0.59% NANOBIOTIX 2.64% 17.8 17.53% POXEL 1.79% 6.8 2.13% TRANSGENE -3.56% 3.115 14.13% TXCELL 1.83% 2.505 59.74%

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2018 0 1 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue