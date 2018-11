Biotech Time : Poxel cherche la bonne dose, ASIT cherche les BPF 1 26/11/2018 | 08:37 Envoyer par e-mail :

L'actualité des sociétés de biotechnologie est assez calme ce matin en Europe. Poxel et ASIT Biotech font toutefois parler d'elles. Poxel, partie 2. Le laboratoire va lancer la seconde partie de son étude de phase Ia avec PXL065 dans la NASH. Les résultats de la première étude, présentés au début du mois à l'AASLD, avaient permis de constater une sécurité et une tolérance correctes. La seconde phase doit permettre de déterminer les meilleures doses pour la suite des recherches.



BPF en vue pour ASIT. La société dispose désormais du matériel nécessaire pour produire les principes actifs pharmaceutiques nécessaires aux études cliniques pour le traitement des allergies aux acariens et à l'arachide. La société a loué une salle blanche à Accessia Pharma. . Le laboratoire va lancer la seconde partie de son étude de phase Ia avec PXL065 dans la NASH. Les résultats de la première étude, présentés au début du mois à l'AASLD, avaient permis de constater une sécurité et une tolérance correctes. La seconde phase doit permettre de déterminer les meilleures doses pour la suite des recherches. Poxel espère que PXL065 aura un meilleur profil que la pioglitazone, le seul médicament autorisé dans les protocoles de traitement des cas de NASH avérés par biopsie.. La société dispose désormais du matériel nécessaire pour produire les principes actifs pharmaceutiques nécessaires aux études cliniques pour le traitement des allergies aux acariens et à l'arachide. La société a loué une salle blanche à Accessia Pharma. ASIT Biotech espère obtenir la certification BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication) des autorités belges début 2019, ce qui lui permettra de produire le premier lot clinique de pnt-ASIT+ d'ici la fin du premier semestre prochain.

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2018

