Biotech Time : Quantum Genomics accélère sur firibastat, l'IXIARO de Valneva gagne du terrain

Quantum Genomics en avance. La société a publié deux communiqués depuis hier soir. Que faut-il retenir ? Des comptes semestriels, qui se soldent évidemment par des pertes, et par 6 millions d'euros de trésorerie, renforcée par la ligne de financement en fonds propres de 24 millions d'euros dont 0,7 million d'euros seulement ont été mobilisés ( de quoi poursuivre les programmes en 2019, selon le management ).

). Annonce de la présentation le 10 novembre des principaux résultats de la phase IIb "NEW-HOPE" testant firibastat dans l'hypertension artérielle chez des patients à haut-risque cardiovasculaire. L'annonce est prévue lors des sessions scientifiques de l'American Heart Association à Chicago. Les investisseurs auront droit à une version personnalisée via une réunion téléphonique organisée le 12 novembre à 16h00 heure de Paris . Les recrutements ont été plus rapides que prévu sur ce dossier.

. Les recrutements ont été plus rapides que prévu sur ce dossier. Quantum Genomics lancera avant la fin de l'année une IIb avec firibastat dans l'insuffisance cardiaque et travaille à la mise au point des comprimés de firibastat à libération contrôlée en prise unique.

Injection accélérée aux US pour IXIARO. L'agence de santé américaine a approuvé un schéma accéléré de vaccination avec IXIARO de



Ipsen passe au BIO. Le groupe a intégré la Biotechnology Innovation Organization, la principale association du secteur. Le Français renforce ainsi ses relations avec des acteurs importants du secteur, en particulier aux Etats-Unis. Ipsen fait aussi partie de la Fédération européenne des industries et associations pharmaceutiques et de la Fédération internationale des fabricants et des associations pharmaceutiques.



Advicenne en Turquie. La société renforce ses liens avec la Société Européenne de Néphrologie Pédiatrique, qui tient son 51ème congrès annuel actuellement en Turquie. "La phase d’exécution active du partenariat qui a été annoncé le 15 mai 2018" se profile donc.

Advicenne doit y présenter un poster contenant des données complémentaires sur ADV7103. Le laboratoire attend désormais le lancement aux Etats-Unis de l'essai clinique pivot de phase III ARENA-2 chez l'enfant et l'adulte, dont l'IND a été validé début septembre. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ADVICENNE -0.08% 12.49 -10.39% QUANTUM GENOMICS 0.00% 2 -36.51% VALNEVA 1.77% 3.72 32.49%

