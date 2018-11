Biotech Time : Salle du trésor XXL pour Cellectis, Oralair pour les moins de 10 ans... 2 14/11/2018 | 08:42 Envoyer par e-mail :

L'actualité sectorielle est marquée par les résultats sur neuf mois d'Inventiva et Cellectis et par le feu vert accordé par l'Agence américaine du médicament à l'Oralair pour les 5 à 9 ans.

. La société bourguignonne a fait passer sa trésorerie de 59,1 à 68,1 millions d'euros entre le 1janvier et le 30 septembre, tout en consommant 22,1 millions d'euros de liquidités pour conduire ses projets. Miracle ? Non, magie du placement privé de 32,5 millions d'euros réalisé en avril. Les prochaines échéances d' Inventiva sont orientées rencontre avec des investisseurs : conférences Stifel (12 au 14 novembre), Jefferies (14 et 15 novembre) et JP Morgan (7 au 10 janvier), ainsi qu'un passage par Actionaria (22 et 23 novembre). Stallergenes Greer va pouvoir vendre son comprimé d'immunothérapie allergénique Oralair aux enfants de 5 à 9 ans souffrant de rhinite allergique due aux pollens de graminées aux Etats-Unis. La FDA a donné son feu vert à l'extension de l'indication, qui concernait depuis 2014 les personnes de 10 à 65 ans. Le laboratoire estime que 40 à 60 millions de personnes souffrent de rhinite allergique aux Etats-Unis, mais que moins de 3 millions d’Américains sont traités par immunothérapie allergénique.. Les réserves de liquidités de la société se montaient à un impressionnant niveau de 476 millions de dollars au 30 septembre dernier, grâce aux levées de fonds réalisées durant l'année, offrant de la visibilité jusqu'en 2022. La société précise avoir consommé 47,5 millions de dollars pour ses activités opérationnelles sur les neuf premiers mois de l'année. Cellectis conduit actuellement une phase I avec UCART123 dans la LAM et la LPDC et va démarrer une phase I avec UCART22 dans la LLA à cellules B. L'année prochaine, c'est une étude clinique avec UCARTCS1 dans le MM qui va démarrer. Enfin, le partenariat avec Servier sur UCART19 dans la LLA suit son cours, avec comme actualité la publication d'un abstract qui sera présenté oralement lors du 60congrès de l'ASH (1au 4 décembre à San Diego). Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CELLECTIS -0.09% 22.78 -4.36% INVENTIVA -0.31% 6.34 28.48% STALLERGENES GREER 2.56% 28 -29.11%

