Biotech Time : Stallergènes se joue des acariens, Valneva, Ipsen et OSE avancent

. Le groupe et son partenaire 3BP ont traité en phase I/II un premier patient avec un radionucléide d'une nouvelle classe thérapeutique, le 177Lu-IPN01087 (ex-3BP-227). L'IPN01087 est un produit de "théranostique", explique Ipsen , axé sur le récepteur de la neurotensine de sous-type 1 (NTSR1). Le composé cible les cellules cancéreuses chez les patients atteints de tumeurs solides avancées.. Bonne nouvelle pour le groupe, puisque le STAGR320 de Stallergènes a atteint le critère principal et les critères secondaires de la phase III menée dans la rhinite allergique due aux acariens. Plus de 500 millions de personnes sont touchées dans le monde. Une évaluation complète des données est en cours et les résultats détaillés devraient être présentés lors de futurs congrès scientifiques, notamment au congrès annuel de la European Academy of Allergy and Clinical Immunotherapy (EAACI).. La société a réalisé trois présentations orales lors de l'ACAAI qui s'est achevé hier à Seattle, autour de Viaskin Peanut. Parmi les nouveautés, des données montrent qu'avec le patch, la majorité des patients présentent une augmentation du seuil de réactivité à l'arachide après les 12 premiers mois du traitement, souligne DBV . Le laboratoire se dote d'un conseil scientifique de six experts pour épauler l'équipe de direction. Le "SAB" (pour Strategic Advisory Board) d' Innate est composé de Sebastian Amigorena (CNRS, Institut Curie), Aurélien Marabelle (Institut Gustave Roussy), Ruslan Medzhitov (Yale, Institut Médical Howard Hughes), Miriam Merad (Institut d'Immunologie de Précision de l'École de Médecine Mount Sinai), Tanguy Seiwert (Université de Chicago) et Mario Sznol (Yale, SITC). OSE Immuno a reçu le feu vert des autorités françaises pour conduire un essai de phase II destiné à comparer Tedopi seul ou en combinaison avec Opdivo (nivolumab) face au traitement de maintenance standard par Folfiri dans le cancer du pancréas avancé ou métastatique. L'essai, baptisé TEDOPaM, est promu par GERCOR dans le cadre du programme PRODIGE. BMS fournira l'Opdivo. TEDOPaM comprend 3 bras de traitement de patients HLA-A2 positifs dont la maladie est stable après 4 mois d’une chimiothérapie standard.. Emergent BioSolutions et Valneva ont obtenu des résultats préliminaires positifs en phase I avec VLA1601 contre le virus Zika, VLA1601. Le candidat vaccin a démontré un profil d'innocuité favorable pour toutes les doses et schémas de vaccination testés. Emergent a un droit d'option sur VLA1601 après la phase I, mais rien n'a encore été annoncé. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv DBV TECHNOLOGIES 0.66% 27.58 -34.69% INNATE PHARMA -1.91% 7.7 65.26% IPSEN -0.29% 120.1 20.82% OSE IMMUNOTHERAPEUTICS -2.43% 3.21 -14.55% STALLERGENES GREER 7.08% 29.5 -28.46% VALNEVA 0.31% 3.275 17.87%

