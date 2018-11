Biotech Time : Themis rate son RDV avec le marché, Theranexus publie 0 09/11/2018 | 09:28 Envoyer par e-mail :

L'une des dernières entrées en bourse du secteur prévue à Amsterdam cette année est repoussée, dans un contexte de marché peu porteur pour les sociétés à risque. A Paris, Theranexus et DBV ont communiqué sur leur actualité, tandis qu'un analyste ajuste la mire sur Valneva.

Kepler ajuste son avis sur Valneva. Au lendemain de l'annonce par . Un an après son arrivée en bourse, la société peut compter sur 15,8 millions d'euros de trésorerie au 30 septembre 2018. Le laboratoire doit notamment présenter les premiers résultats de la phase II avec THN102 dans la narcolepsie "quelques semaines" après la dernière visite du dernier patient enrôlé, prévue fin décembre. Par ailleurs, Theranexus sera présente durant la "Jefferies 2018 London Healthcare Conference" prévue du 13 au 15 novembre à Londres.. Trois présentations orales concernant Viaskin Peanut sont programmées lors du congrès annuel de l'ACAAI (Collège américain d'allergie, d'asthme et d'immunologie) qui aura lieu du 15 au 19 novembre à Seattle. DBV Technologies officiera en fin de congrès, les 18 et 19 novembre.. La société viennoise a renoncé à son introduction en bourse à Amsterdam, ou plutôt l'a-t-elle décalée. Les incertitudes actuelles sur les marchés financiers ont eu raison de la détermination de Themis Bioscience , qui a probablement eu du mal à placer son papier, malgré l'apaisement visible du marché par rapport à un mois d'octobre difficile. La société espérait obtenir jusqu'à 55,3 millions d'euros, sur la base du haut de la fourchette de placement évoquée, 11,60 EUR, qui aurait conféré une capitalisation de l'ordre de 157,5 millions d'euros à la société créée en 2009. Elle a besoin de fonds pour mener à bien une phase III dans le Chikungunya.. Au lendemain de l'annonce par Valneva de nombreuses échéances importantes en fin d'année pour sa recherche, Kepler Cheuvreux a ajusté d'alléger à conserver sa recommandation, mais a abaissé de 3,80 à 3,60 EUR son objectif, non loin du niveau de l'action en clôture hier soir (3,415 EUR). Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv DBV TECHNOLOGIES -1.34% 33.92 -17.94% THEMIS BIOSCIENCE 0.00% 0.01 0.00% THERANEXUS 1.19% 17 13.13% VALNEVA -1.32% 3.37 23.29%

