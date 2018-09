Biotech Time : Valbiotis, ASIT, Noxxon 0 0 19/09/2018 | 08:24 Envoyer par e-mail :

La principale information sectorielle du jour concerne ASIT Biotech, qui a publié ses semestriels et fait un point sur ses développements. 2019 sera une année chargée pour la société. A cela s'ajoutent un point calendrier pour Noxxon et de nouvelles installations pour Valbiotis. Valbiotis accroît ses capacités.



ASIT fait le point. Le calendrier 2019 d'



Valbiotis a lancé sa nouvelle plateforme de R&D à Riom, dans le Puy-de-Dôme. Le site, qui a nécessité 10 mois de travaux, est équipé "par du matériel de dernière génération". Il a été aménagé sur un centre préclinique précédemment exploité par MSD (Merck Sharp & Dohme). La plateforme, dont la partie technique couvre 870 m2, "démultiplie les moyens de R&D de Valbiotis" et lui permet de "mener toutes les études précliniques nécessaires à l'obtention des allégations santé et à la mise sur le marché des produits du portefeuille actuel, et de générer de nouveaux principes actifs innovants", se réjouit l'entreprise.. Le calendrier 2019 d' ASIT Biotech sera chargé, avec trois événements majeurs rappelés ce matin par la société dans le communiqué annonçant les résultats semestriels. Le laboratoire est en train de sélectionner les centres qui accueilleront la phase III avec gp-ASIT+ : le criblage des patients démarrera début 2019 pour qu'ils puissent être traités avant la saison pollinique. Il prépare aussi la réunion pré-IND avec l'agence américaine du médicament pour définir la stratégie de développement clinique de gp-ASIT+ aux Etats-Unis. Par ailleurs, ASIT va démarrer au second semestre 2019 les essais cliniques chez l'homme avec hdm-ASIT+ dans la rhinite allergique aux acariens et de pnt-ASIT+ dans l'allergie à l'arachide. La trésorerie et les convertibles à émettre assurent à la société belge une visibilité sur les 12 prochains mois. Pour poursuivre son programme, il lui faudra toutefois lever des fonds "avant la fin du premier semestre 2019".. La société cotée sur Alternext va présenter des données initiales portant sur la première partie de l'essai clinique évaluant NOX-A12 en monothérapie et des données d'innocuité de la combinaison entre le candidat et le Keytruda de Merck dans le traitement du cancer colorectal. L'abstract sera dévoilé le 2 octobre lors de la quatrième Conférence Internationale CRI-CIMT-EATI-AACR sur l'Immunothérapie contre le Cancer, organisée à New York. Le traitement de Noxxon est actuellement en phase I/II.

