Biotech Time : Valbiotis, Advicenne, Valneva... 0 2 21/09/2018 | 08:26 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Pour terminer la semaine, une illustration du pipeline de Valbiotis côtoie les résultats trimestriels d'Advicenne. Pendant ce temps, Valneva prolonge d'un an l'échéance de son droit de tirage sur le prêt de la BEI.

Advicenne, dites "33". La société, entrée en bourse en début d'année, est moins connue que ses homologues. L'IPO lui permet d'afficher 33 millions d'euros de trésorerie au 30 juin.



Valbiotis songe à une levée de fonds. Avec 7,9 millions d'euros de trésorerie en caisse à la fin du mois de juin 2018, la société est en mesure de faire face à ses engagements jusqu'au mois de juin 2019, compte tenu de ses besoins identifiés. "Le directoire a d’ores et déjà engagé une réflexion en vue d’assurer le financement nécessaire à la période postérieure à cette échéance et privilégie la réalisation d’une levée de fonds", explique le management. Le titre cote 5,20 EUR actuellement, la moitié du cours d'introduction en 2017. La société, entrée en bourse en début d'année, est moins connue que ses homologues. L'IPO lui permet d'afficher 33 millions d'euros de trésorerie au 30 juin. Advicenne cote 12,50 EUR, légèrement en-deçà de son cours d'introduction (14,03 EUR), malgré deux bonnes nouvelles obtenues récemment : la première autorisation de mise sur le marché pour un produit maison et le feu vert pour le lancement d'une étude de phase III aux Etats-Unis.. Avec 7,9 millions d'euros de trésorerie en caisse à la fin du mois de juin 2018, la société est en mesure de faire face à ses engagements jusqu'au mois de juin 2019, compte tenu de ses besoins identifiés. "Le directoire a d’ores et déjà engagé une réflexion en vue d’assurer le financement nécessaire à la période postérieure à cette échéance et privilégie la réalisation d’une levée de fonds", explique le management. Le titre cote 5,20 EUR actuellement, la moitié du cours d'introduction en 2017. Valbiotis espère commercialiser son candidat-phare, Valedia, en 2021 pour la réduction du diabète de type 2. En attendant, le laboratoire a communiqué un tableau mis à jour de son pipeline, bien utile pour visualiser les développements en cours.

Pipeline de Valbiotis (Cliquer pour agrandir) Pipeline de Valbiotis (Cliquer pour agrandir)

Valneva, nouvelle chance au tirage. La Banque européenne d'investissement a accordé une prolongation de délai d'un an pour le droit de tirage dont dispose la société sur un prêt de 25 millions d'euros, accordé en juillet 2016. . La Banque européenne d'investissement a accordé une prolongation de délai d'un an pour le droit de tirage dont dispose la société sur un prêt de 25 millions d'euros, accordé en juillet 2016. Valneva n'a en effet tiré que 10 millions d'euros jusque-là. Les 15 millions restants peuvent être appelés jusqu'au mois de juillet 2019 (sous réserve de conditions suspensives, notamment un Ebitda positif dans les comptes qui précèdent les tirages). Le management envisage de mobiliser 10 millions d'euros d'ici la fin de l'année. Les sommes sont remboursables 5 ans après tirage. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ADVICENNE 0.03% 12.544 -10.11% VALBIOTIS 0.00% 5.2 -18.75% VALNEVA -0.52% 3.815 38.27%

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2018 0 2 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue