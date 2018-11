Biotech Time : Valbiotis et Poxel avancent dans la NASH, Quantum vers la phase III 0 12/11/2018 | 08:35 Envoyer par e-mail :

La forte densité des congrès professionnels à l'automne provoque un embouteillage d'annonces du côté des sociétés du secteur. L'oncologie reste au centre du jeu, mais certains laboratoires progressent aussi dans des indications moins à la mode mais plus dégagées en matière de concurrence.

TG1050 vers la combinaison ?



Valedia en prévention de la NASH.



Poxel s'affiche aussi dans la NASH. La société a épinglé deux posters lors de l'AASLD. Le premier présente l’effet bénéfique de PXL770 dans un modèle murin de NASH provoqué par l’alimentation. Le second concerne PXL065 (ex-DRX-065 acquis à DeuteRx) et démontre son innocuité et sa bonne tolérance (les données sont issues de la phase I). Poxel doit réaliser des études de preuve de concept avec les deux candidats en 2019.



Firibastat vers la phase III.



Innate au STIC. C'est au STIC de Washington que la société a passé son dimanche, avec des éléments additionnels issus de la phase II avec la combinaison monalizumab / cetuximab chez des patients prétraités présentant un carcinome épidermoïde de la tête et du cou en rechute et/ou métastatique. Les données permettent de mieux apprécier l'impact du traitement sur les sous-groupes. Elles ont conduit le laboratoire à recruter une cohorte additionnelle de patients déjà traités à la fois par une chimiothérapie à base de sels de platine et une immunothérapie anti-PD-1/L1. "Les patients ayant rechuté après une immunothérapie n'ont aujourd'hui pas d'option thérapeutique. Le fait que ces patients semblent avoir une survie prolongée est assez remarquable et nous a encouragés à faire avancer notre programme clinique", a commenté le directeur médical d'



Phase I riche en enseignements pour Celyad. La biotech belge est aussi présente au STIC, où elle a dévoilé des données supplémentaires sur la phase I THINK avec CYAD-01 dans les tumeurs solides. Notamment, le traitement a permis de stabiliser trois des onze patients atteints d'un cancer colorectal métastatique.

