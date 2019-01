Biotech Time : beau contrat pour Valneva, ASIT se recentre, OSE se protège 2 16/01/2019 | 08:25 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Au programme du jour, la signature d'un nouveau gros contrat pour Valneva avec la Défense américaine, qui donne de la visibilité sur 2019. Après le putsch des actionnaires, ASIT Biotech se remet en ordre de marche. OSE a pour sa part obtenu un brevet sur Tedopi au Japon.

Contrat et objectifs pour Valneva. Le groupe a fait deux annonces ce matin. D'abord, il confirme que ses ventes de produits 2018 se situent entre 100 et 105 millions d'euros, pour un chiffre total de 110 à 115 millions d'euros (



ASIT Biotech poursuit sa mue. La jeune pousse belge a pris acte



Brevet japonais pour Tedopi. . Le groupe a fait deux annonces ce matin. D'abord, il confirme que ses ventes de produits 2018 se situent entre 100 et 105 millions d'euros, pour un chiffre total de 110 à 115 millions d'euros ( le consensus de 5 analystes est à 112 millions d'euros ). Par ailleurs, Valneva va fournir son vaccin Ixiaro aux autorités américaines dans le cadre d'un contrat compris entre 59 millions de dollars (minimum garanti) et 70 millions de dollars, au cours de l'année 2019 et au début de l'année 2020. En 2019, la société prévoit de porter ses ventes de produits dans la fourchette 115 à 125 millions d'euros, tandis que les autres revenus seront proches de ceux de 2018, aboutissant à 125 à 135 millions d'euros de revenus totaux. Les perspectives détaillées seront fournies fin février lors de l'annonce des résultats 2018. Valneva ne fournit pas en revanche d'indications sur sa rentabilité.. La jeune pousse belge a pris acte de la nouvelle orientation voulue par les actionnaires ASIT va mettre le paquet sur son actif clef gp-ASIT+, pour sa mise sur le marché européen. L’étude de phase III doit démarrer d'ici la fin du mois avec la première visite du premier patient effectuée le 2 janvier 2019. Le laboratoire va en outre internaliser des compétences spécifiques en affaires réglementaires, en recrutant. Il a aussi décidé de trouver un partenaire pour le développement d’autres composés liés aux allergies respiratoires via la plateforme technologique propriétaire ASIT+. Le développement préclinique dans l’allergie aux acariens avec hdm-ASIT+ est en cours, mais aucune décision sur le développement clinique ne sera prise à court terme, précise le conseil, alors qu'un partenaire est recherché pour le traitement dans l’allergie à l’arachide (pnt-ASIT+), dont le développement préclinique continue en attendant. Enfin, Louis Champion a été chargé de négocier avec l'ex-CEO Thierry Legon pour "redéfinir sa contribution potentielle pour ASIT biotech" et "mettre fin de manière équitable à ses fonctions de dirigeant". Les conséquences financières ne sont pas encore connues. OSE Immunotherapeutics a obtenu de l'Office Japonais des Brevets une nouvelle famille de brevets portant sur Tedopi. Il protège le candidat dans le traitement des métastases cérébrales jusqu' en 2034. Il a été obtenu sur la base de résultats de phase II dans le cancer du poumon non à petites cellules. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ASIT BIOTECH -3.45% 1.4 -13.85% OSE IMMUNOTHERAPEUTICS 7.42% 3.62 -0.88% VALNEVA 8.09% 3.755 9.15%

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2019 2 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue