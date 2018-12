Biotech Time : ça passe pour Sensorion, Onxeo perd la revanche, fin du suspense sur Noxxon 2 14/12/2018 | 12:40 Envoyer par e-mail :

La cotation des actions Noxxon ne reprendra que lundi. D'ici là, la société aura communiqué des résultats sur NOX-A12. Des résultats, Sensorion en a obtenus, et des porteurs en phase IIa. Enfin, Onxeo perd en appel contre SpePharm.

Onxeo devrait payer. La Cour d'appel de Paris a rendu un arrêt confirmatif dans le contentieux



Chose promise.



La Cour d'appel de Paris a rendu un arrêt confirmatif dans le contentieux Onxeo / SpePharm : Onxeo devra verser 2,75 millions d'euros à SpeBio, la coentreprise montée entre les deux laboratoires pour vendre Loramyc en Europe. Seule modification au profit d'Onxeo, l'entreprise est dispensée de verser 50 000 EUR à SpePharm au titre des dommages et intérêts. Onxeo, dans la mesure où elle possède 50% du capital de SpeBio, devrait récupérer la moitié des actifs financiers de la coentreprise, soit environ 5 millions d'euros. Le management "examine toutes les voies de recours et de négociation possibles", mais n'est pas encore en mesure de calculer précisément l'impact sur la trésorerie. Onxeo avait résilié le contrat passé il y a plusieurs années, reprochant à SpePharm et SpeBio d'avoir pris trop de retard sur leurs engagements. Sensorion annonce par voie de communiqué que la phase 2a avec Séliforant (SENS-111) a satisfait à son critère principal de tolérance de manière statistiquement significative. Il y a quelques jours, la société avait révélé que l'annonce était proche. "L'étude a montré que le Séliforant, contrairement à la Méclizine, ne produit aucun effet indésirable sur le système nerveux central, tels que la sédation, le déclin cognitif et la perte de mémoire", explique le laboratoire, qui ne communique pas de données plus précises, notamment sur les critères secondaires. Sensorion attend désormais les résultats de la phase II dans la vestibulopathie unilatérale aiguë (AUV), qui sont prévus au second semestre 2019. Noxxon a fait suspendre son cours de bourse aujourd'hui, le temps de publier des données cliniques lors de l'ESMO Immuno-Oncologie qui se tient à Genève. Les cotations ne reprendront que lundi. La société a mis à disposition le poster présenté dès 12h30 sur son site internet. Les résultats tendent à montrer "que l'association NOX-A12 / keytruda induit une réponse immunitaire et un bénéfice clinique pour les patients", explique la société, qui estime qu'il y a là un potentiel de pharmacologie "best in class". Les patients traités dans l'étude avaient déjà reçu soit 3 lignes de traitement (cancer du pancréas) soit 5 (cancer colorectal). Parmi ceux qui étaient encore en vie après trois mois, soit 20 patients, 70% étaient encore en vie à 24 semaines et 50% à 36 semaines. Parmi ces patients, 5 ont atteint une stabilisation de la maladie selon les critères utilisés. "Cette association thérapeutique semble infléchir la courbe de croissance tumorale, et elle pourrait être bénéfique pour ces patients, même s'ils n'obtiennent pas une stabilisation de la maladie", selon le directeur médical de Noxxon. Le PDG de la société a ajouté "nous croyons que NOX-A12 possède une pharmacologie best-in-class. Nous estimons que des études complémentaires avec NOX-A12 doivent être réalisées dans ces indications et nous sommes en train de finaliser le plan d'action de ces prochaines études". Le traitement est en phase I.

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2018

