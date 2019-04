Biotech Time : coup de boost pour Genfit, Ipsen rachète Clementia, Nicox et Integragen publient 1 18/04/2019 | 08:44 Envoyer par e-mail :

BTD pour elafibranor. " L’obtention de la Breakthrough Therapy Designation par la FDA, sur base de résultats de Phase 2 encourageants, constitue bien sûr une étape importante, qui va nous aider à accélérer le développement d’elafibranor et qui renforce par ailleurs nos convictions quant au potentiel d’elafibranor pour répondre à cet important besoin non-satisfait", a commenté le directeur médical adjoint Pascal Birman, cité dans le communiqué.



Integragen réduit ses pertes . La société qui fournit des solutions d'analyse du génome humain a ramené sa perte opérationnelle à 1,2 million d'euros au terme de l'exercice 2018, après -1,9 million d'euros un an avant. Le chiffre d'affaires a progressé de 11% à 6,9 millions d'euros. Integragen disposait d'une trésorerie de 3,9 millions d'euros au 31 décembre dernier, après une consommation de liquidités de 1,4 million d'euros sur l'exercice. En 2019, une forte croissance du chiffre d'affaires est anticipée, notamment grâce aux 2 millions d'euros de revenus attendus du projet SeqOIA.



Clementia rejoint Ipsen . Le laboratoire français a bouclé le rachat du canadien , après le feu vert des actionnaires qui vont recevoir 25 USD par titre plus un CVG (Certificat de Valeur Garantie) qui leur offre une option (valant 6 USD de plus) sur le dépôt réglementaire du palovarotène auprès de la FDA pour le traitement des ostéochondromes multiples (OM). Ce dépôt est attendu au second semestre 2019. La facture finale pourrait atteindre 1,3 milliard de dollars pour

Pas encore de décollage. Les revenus de ème trimestre 2019. Nicox signale aussi que les prescriptions pour Vyzulta ont progressé de 18% par rapport au 4ème trimestre 2018 aux Etats-Unis.



I.Ceram va lever le voile sur le moyen terme. La medtech limougeaude dont le sternum en céramique a été marqué CE en juillet 2018 a réalisé un chiffre d'affaires stable de 1,49 million d'euros en 2018, pour une perte nette de -2,6 millions d'euros.



En bref. . Les revenus de Nicox étaient encore infimes au terme du 1er trimestre 2019, puisqu'ils atteignaient 0,43 million d'euros. La trésorerie au 31 mars s'établissait à 23,5 millions d'euros. Le chiffre d'affaires devrait progresser avec le développement des ventes de Vyzulta par Bausch+Lomb et la commercialisation de Zerviate par Eyevance à partir de l'été prochain. Côté développements, les premières données sur la phase II de NCX 470 dans la réduction de la pression intraoculaire et de NCX 4251 dans la blépharite seront connues au 4trimestre 2019. Nicox signale aussi que les prescriptions pour Vyzulta ont progressé de 18% par rapport au 4trimestre 2018 aux Etats-Unis.. La medtech limougeaude dont le sternum en céramique a été marqué CE en juillet 2018 a réalisé un chiffre d'affaires stable de 1,49 million d'euros en 2018, pour une perte nette de -2,6 millions d'euros. I.Ceram avait levé 3,5 millions d'euros en septembre. "Nous disposons maintenant de 10 sternums posés à plus de 18 mois de recul clinique sur des patients qui se portent tous très bien avec des capacités respiratoires retrouvées et toujours en progression", souligne l'entreprise. Le management prévoit de mettre sur le marché un implant chargé en antibiotiques à l'horizon 2020. Une réunion de présentation des perspectives est programmée pour le 7 mai. Pour patienter, le rapport financier annuel sera mis en ligne le 23 avril. Cellectis présentera des données précliniques et de production de cellules lors de la conférence annuelle de l'ASGCT (29 avril au 2 mai). Celyad présentera une mise à jour de ses candidats CAR-T NKG2D allogénique et autologue dans le traitement du cancer colorectal métastatique réfractaire lors de l'ESMO World GI (3 au 6 juillet). Quantum Genomics a reçu un premier feu vert (de l'ANSM) pour lancer l'étude de phase IIb QUORUM avec Firibastat dans l'insuffisance cardiaque, en attendant les autres. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CELLECTIS -0.06% 17.34 15.85% CELYAD SA 1.07% 18.9 12.72% CLEMENTIA PHARMACEUTICALS INC -0.11% 26.35 124.06% GENFIT 3.12% 22.46 25.53% I.CERAM 0.25% 4.02 35.47% INTEGRAGEN -4.41% 1.41 32.88% IPSEN -1.91% 118.4 6.87% NICOX -0.89% 5.56 11.98% QUANTUM GENOMICS 1.56% 5.86 8.05%

