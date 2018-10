Biotech Time : des sous pour Valbiotis, des posters pour Transgène, des shorts pour Genfit 0 2 02/10/2018 | 08:39 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Sur l'agenda biotechnologique du jour, des nouvelles de Transgène, un distributeur de poids pour Deinove, Valbiotis à la poursuite d'argent frais et un fonds qui accroît ses positions vendeuses sur Genfit.

Transgène à Washington. Le groupe participera au congrès annuel de la Société pour l'immunothérapie du cancer (SITC) à Washington du 7 au 11 novembre. Les dirigeants apporteront dans leurs valises trois posters, le premier sur Invir.IO ("une nouvelle génération de virus oncolytiques multifonctionnels"), le second sur myvac (immunothérapie individualisée basée sur un vecteur viral) et une prochaine génération de vecteurs viraux (PCPV). Les posters de



Solvay va distribuer Phytoène. fermentation de sucres naturels par la bactérie extrêmophile Deinococcus geothermalis y perdra son nom d'origine, puisque Solvay Novecare HPC le commercialisera sous la marque "ReGeN-oPhyt".



Placement privé pour Valbiotis. La société lève des fonds auprès d'investisseurs qualifiés via un placement privé, qui pourrait aller jusqu'à représenter 20% du capital. L'opération n'est pas une surprise puisque Valbiotis avait annoncé la couleur :



Blackrock toujours en short sur Genfit. Blackrock Institutional Trust a renforcé sa position à découvert à 0,94% du capital de

. Le groupe participera au congrès annuel de la Société pour l'immunothérapie du cancer (SITC) à Washington du 7 au 11 novembre. Les dirigeants apporteront dans leurs valises trois posters, le premier sur Invir.IO ("une nouvelle génération de virus oncolytiques multifonctionnels"), le second sur myvac (immunothérapie individualisée basée sur un vecteur viral) et une prochaine génération de vecteurs viraux (PCPV). Les posters de Transgène seront visibles dans le Hall E les 9 et 10 novembre. Auparavant, la société a notamment prévu de conduire un roadshow à Stockholm le 9 octobre. Deinove va s'appuyer sur Solvay pour distribuer son premier caroténoïde destiné à la cosmétique, le Phytoène, en Amérique du Nord et en Asie. Selon son inventeur, le Phytoène "aide à lutter contre le vieillissement de la peau en réduisant le stress oxydatif et en accélérant la régénération cutanée". L'ingrédient obtenu grâce au processus deDeinococcus geothermalis y perdra son nom d'origine, puisque Solvay Novecare HPC le commercialisera sous la marque "ReGeN-oPhyt".. La société lève des fonds auprès d'investisseurs qualifiés via un placement privé, qui pourrait aller jusqu'à représenter 20% du capital. L'opération n'est pas une surprise puisque Valbiotis avait annoncé la couleur : ses ressources ne lui permettaient pas d'aller au-delà de juin 2019 . Le placement n'était pas accessible aux investisseurs américains, australiens et japonais. Le titre cotait 5,68 EUR hier soir.. Blackrock Institutional Trust a renforcé sa position à découvert à 0,94% du capital de Genfit en date du 28 septembre, contre 0,81% précédemment. Le titre a toujours du mal à se stabiliser après l'annonce du départ de sa directrice scientifique Sophie Mégnien, même si l'intéressée a publiquement expliqué qu'elle quittait le laboratoire pour des raisons purement personnelles et pas en relation avec les développements cliniques en cours.

Les positions short sur Genfit (Source copie d'écran shortsell.nl - Cliquer pour agrandir) Les positions short sur Genfit (Source copie d'écran shortsell.nl - Cliquer pour agrandir) Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv DEINOVE 2.31% 2.44 41.86% GENFIT -1.10% 19.76 -17.39% SOLVAY 1.08% 116.75 -0.35% TRANSGENE -1.64% 2.99 5.65%

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2018 0 2 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue