Biotech Time : du neuf en fin d'année chez Sensorion, OSE va démarrer une phase I

Les premiers résultats sur Séliforant arrivent

Sensorion a bouclé le recrutement

de la phase IIa destinée à comparer le Séliforant (SEN-111) et la Méclizine. L'objectif est de prouver que le traitement proposé par Sensorion n'affecte pas la vigilance et les fonctions cognitives des patients durant un dysfonctionnement vestibulaire (qui entraîne notamment des vertiges). Lors de l'étude conduite aux Pays-Bas, les patients reçoivent quatre traitements à une semaine d'intervalle (100 mg de Séliforant, 200 mg de Séliforant, 50 mg de Méclizine et un placebo), dans un ordre aléatoire. Les premiers résultats sont attendus d'ici la fin de l'année. OSE Immunotherapeutics va pouvoir lancer son étude de phase I d'escalada de dose avec OSE-127 en Belgique. Les autorisations réglementaires ont été obtenues. L'essai randomisé, en double aveugle contre placebo, prévoit l’inclusion de 63 volontaires sains. Le candidat est développé avec l'appui de Servier.