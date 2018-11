Biotech Time : du neuf pour Valbiotis et Sensorion, coup dur pour Bone 1 07/11/2018 | 08:19 Envoyer par e-mail :

. La société était présente via un poster lors de la conférence annuelle de la Société de Neuroscience à San Diego, aux Etats-Unis. "Le traitement de la perte auditive sévère due au bruit avec SENS-401 n’est pas affecté par l'administration simultanée de prednisolone", tel était le titre du poster. Les données exposées ont servi à Sensorion dans la conception de l'essai clinique de phase II dans la surdité brusque qui a été autorisé Europe et au Canada.. On s'écarte un peu de la biotechnologie tout en restant dans le secteur des sciences de la vie avec cette très mauvaise nouvelle pour Bone Therapeutics . La société belge est contrainte de stopper sa phase III avec PREOB dans l'ostéonécrose de la hanche, car le procédé n'a pas prouvé son efficacité face au placebo. Le DSMB a étudié les résultats de l’analyse d'efficacité intermédiaire comparant l’injection dans la tête du fémur de 20 millions de cellules PREOB, combinée au forage osseux, par rapport à l’injection de placebo combinée au forage osseux. L'efficacité n'était pas au rendez-vous. Piètre satisfaction, la tolérance était bonne. Bone se recentre, avec sa plateforme ALLOB, sur les fractures avec retard de consolidation (résultats finaux positifs en I/IIA publiés en septembre) et fusion vertébrale (données d'efficacité en phase IIA attendues mi-2019). Dans un communiqué parallèle, la société estime qu'elle dispose des ressources nécessaires jusqu'à la fin septembre 2019 pour conduire ses projets en cours.. Le laboratoire a inclus il y a quelques jours le dernier patient dans l'étude de phase IIa avec Valedia dans la réduction du diabète de type 2. Valbiotis peut ainsi confirmer que des résultats seront disponibles dès la mi-2019. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BONE THERAPEUTICS -1.65% 10.7 37.71% SENSORION 0.38% 1.574 -57.62% VALBIOTIS 1.33% 3.82 -40.31%

