Biotech Time : embouteillage chez Valneva, du neuf en précoce chez Neovacs et Inventiva

Fin 2018 chargée pour Valneva. Au 30 septembre dernier, la société disposait de 33 millions d'euros de trésorerie, laquelle a été renforcée début décembre de 50 millions d'euros additionnels via une levée de fonds réussie. Les vaccins déjà commercialisés (Ixiaro et Dukoral) ont généré environ 68,6 millions d'euros de revenus sur la période. Les dépenses de R&D devraient se situer sur l'année entre 25 et 30 millions d'euros, moins que la fourchette initiale de 30 à 35 millions d'euros, grâce au "phasage des coûts liés aux sociétés de recherche et de fabrication sous contrat ainsi que par une utilisation des ressources de R&D plus ciblée et efficace", selon le management. La phase II avec VLA 15 devrait démarrer avant la fin de l'année. VLA1553, en phase I dans le Chikungunya, rendra son verdict sur le critère principal et le critère secondaire avant la fin de l'année également. Le vaccin contre Zika (VLA1601) devrait aussi apporter son lot de données de phase I d'ici quelques semaines. Enfin,



Transgène au STIC.



Oncodesign signe avec Galderma. Le Français a obtenu un contrat de services de plusieurs années avec la future-ex filiale de Nestlé, centré sur la conception et la découverte de nouveaux candidats-médicaments en dermatologie. Les termes financiers sont confidentiels.



IL-4/IL-13 Kinoїde validé en préclinique.



Inventiva, un poster à Dublin. Rendez-vous le 16 novembre prochain pour



Dernières publications pour Txcell ? La société disposait de 6,6 millions d'euros de trésorerie fin septembre dernier, dont le prêt de 4,5 millions d'euros accordé par son nouveau propriétaire Sangamo, dont

Au 30 septembre dernier, la société disposait de 33 millions d'euros de trésorerie, laquelle a été renforcée début décembre de 50 millions d'euros additionnels via une levée de fonds réussie. Les vaccins déjà commercialisés (Ixiaro et Dukoral) ont généré environ 68,6 millions d'euros de revenus sur la période. Les dépenses de R&D devraient se situer sur l'année entre 25 et 30 millions d'euros, moins que la fourchette initiale de 30 à 35 millions d'euros, grâce au "phasage des coûts liés aux sociétés de recherche et de fabrication sous contrat ainsi que par une utilisation des ressources de R&D plus ciblée et efficace", selon le management. La phase II avec VLA 15 devrait démarrer avant la fin de l'année. VLA1553, en phase I dans le Chikungunya, rendra son verdict sur le critère principal et le critère secondaire avant la fin de l'année également. Le vaccin contre Zika (VLA1601) devrait aussi apporter son lot de données de phase I d'ici quelques semaines. Enfin, Valneva espère signer d'ici la fin de l'année un nouveau contrat avec l'armée américaine sur Ixiaro. Transgène et BioInvent vont afficher deux posters durant le congrès annuel du SITC (Society for Immunotherapy of Cancer), du 7 au 11 novembre à Washington. Exposés les 9 et 10 novembre, ils contiennent des données positives soutenant le co-développement d'un virus oncolytique de nouvelle génération exprimant un anticorps anti-CTLA-4. Oncodesign signe avec Galderma. Le Français a obtenu un contrat de services de plusieurs années avec la future-ex filiale de Nestlé, centré sur la conception et la découverte de nouveaux candidats-médicaments en dermatologie. Les termes financiers sont confidentiels. Oncodesign souligne que ce contrat a été obtenu grâce à sa diversification liée au rachat du Centre de recherche François Hyafil. IL-4/IL-13 Kinoїde validé en préclinique. Néovacs se réjouit d'avoir établi la preuve de concept in vivo de son nouveau vaccin thérapeutique IL-4/IL-13 Kinoїde dans le traitement des allergies respiratoires, en collaboration avec l'Institut Pasteur. "Les résultats obtenus dans cette étude préclinique montrent que le vaccin est capable d'inhiber la bronchoconstriction, et donc de restaurer la capacité respiratoire", indique le laboratoire, qui va donc poursuivre ce programme IL-4/IL-13 jugé "très prometteur". Inventiva, un poster à Dublin. Rendez-vous le 16 novembre prochain pour Inventiva, qui va présenter un poster ayant trait à son programme d'inhibiteurs YAP/TEAD lors du symposium de l'EORTC-NCI-AACR de Dublin. Il illustrera les données récentes observées par la société lors d'études pré-cliniques, qui tendent à montrer que les molécules inhibitrices de YAP/TEAD "pourraient potentiellement être utilisées pour le traitement du mésothéliome, du cancer du poumon non à petites cellules et d'autres cancers". Dernières publications pour Txcell ? La société disposait de 6,6 millions d'euros de trésorerie fin septembre dernier, dont le prêt de 4,5 millions d'euros accordé par son nouveau propriétaire Sangamo, dont Txcell est désormais une filiale.

