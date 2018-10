Biotech Time : la douche froide pour Hybrigenics, la flambée pour Innate 0 1 24/10/2018 | 08:10 Envoyer par e-mail :

Actualité encore riche dans le secteur, surtout marqué par une mauvaise nouvelle pour les biotechnologie française, l'échec d'Hybrigenics en phase II, qui précipite la fin de la société. D'autres informations aussi sur Gensight, GeNeuro et Noxxon, plus un point sur Innate Pharma.

Point ressources pour Gensight.



GeNeuro voit clair sur 12 mois. Le laboratoire affichait 12,9 millions d'euros de trésorerie à fin septembre, après une consommation de 4,24 millions d'euros sur le 3ème trimestre (et 9 millions d'euros sur le 1er semestre). Ces fonds assurant à



Fin de parcours pour Hybrigenics. C'est donc la douche froide de la semaine dans le secteur. qu'une analyse intermédiaire de futilité a conduit à la décision d'arrêter la phase II de l'inécalcitol dans la leucémiemyéloïde aiguë (LMA). L'étude, dont le critère principal était la survie globale, comprenait 115 patients. Une étude de futilité a été conduite après le décès de 64 des patients (la mortalité est très élevée dans la LMA), induisant que le résultat final n'avait plus de chance d'être positif. Le conseil d'administration du laboratoire a pris la décision de stopper tout développement clinique avec l'unique candidat d'Hybrigenics. Le conseil va soumettre la dissolution de la société en assemblée générale avant la fin de l'année. La trésorerie d'Hybrigenics s'élevait à 4,4 millions d'euros au 30 juin 2018, mais la société n'a pas fourni d'indications au 30 septembre. La cotation des actions reprend ce jour.



Deux réunions pour Noxxon . La société va participer les 5 et 6 novembre à la conférence BIO-Europe, "l'une des plus grandes conférences de partenariat en Europe consacrée aux sciences de la vie". Le rendez-vous est fixé à Copenhague. Noxxon va aussi participer à Actionaria à Paris les 22 et 23 septembre.



Innate +37%. Le titre d'



Adocia sans surprise.

