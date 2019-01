Biotech Time : nouveau prétendant mystère pour Hybrigenics, debriefing pour Ipsen et Nanobiotix 0 14/01/2019 | 08:34 Envoyer par e-mail :

Qui est la société cotée sur Euronext qui s'intéresse aux actifs d'Hybrigenics, un spécialiste des enzymes de désubiquitination, dont l'unique candidat a échoué ? Par ailleurs, Jefferies fait le point après les conférences californiennes de début d'année.

Hybrigenics suite. Moonstone Investments a retiré son offre, mais la société a reçu une autre marque d'intérêt sous la forme d'une "offre de prise de contrôle par voie d’apport partiel d’actif de la part d’une société française cotée sur Euronext qui ne souhaite pas être nommée à ce stade des discussions sous accord de confidentialité". Cet apport serait constitué d'une filiale de l'entreprise concernée, filiale qui réalise du chiffre d'affaires et possède des projets de R&D. Une période de "due diligence" démarre désormais. Le conseil d'administration d'Hybrigenics estime, en l'état actuel de sa connaissance du dossier, que l’offre reçue pourrait constituer une alternative préférable à la liquidation amiable envisagée jusqu’à présent. Aucun élément financier n'a évidemment été dévoilé pour l'instant.



MdxHealth sans croissance. La société spécialisée dans le diagnostic a annoncé une stagnation de son chiffre d'affaires autour de 28,3 millions de dollars au titre de l'exercice 2018, qui s'est achevé sur 26,2 millions de dollars de trésorerie. MdxHealth explique qu'un plan de rationalisation a été lancé pour accélérer l'arrivée à la rentabilité, alors que la croissance du test ConfimMDx aux Etats-Unis a été freiné par des soucis d'organisation commerciale. Les efforts seront concentrés sur ConfirmMDx et SelectMDx. Les investissements ont été repoussés pour les autres produits. Les résultats détaillés seront annoncés le 28 février.



Revue d'effectifs. Jefferies a discuté avec le management d'une trentaine de biotechs européennes lors des conférences tenues la semaine dernière à San Francisco. Le bureau d'études a été conforté dans sa recommandation à l'achat par les commentaires d'Ipsen, dont les nouvelles prévisions de moyen terme seront annoncées le 14 mai lors d'une journée investisseurs. Jefferies reste à l'achat également sur Nanobiotix, dont il a rencontré les dirigeants.

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2019