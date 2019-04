Biotech Time : nouveaux accords chez Novacyt et Sanofi, Poxel publie, Genkyotex communique 0 08/04/2019 | 08:55 Envoyer par e-mail :

Poxel précoce. Le laboratoire a (déjà) dégainé son rapport financier du 1er trimestre 2019. Poxel affichait 59 millions d'euros de trésorerie et équivalents fin mars dernier, contre 66,7 millions d'euros trois mois avant. Les revenus trimestriels se sont élevés à 14,9 millions d'euros, issus du partenariat avec Sumitomo Dainippon Pharma. La société doit présenter rapidement ("au début du deuxième trimestre") les résultats de la phase III TIMES1 avec l’Imeglimine, puis à mi-année les résultats intermédiaires de TIMES3. Il faudra attendre la fin d'exercice pour prendre connaissance des données de TIMES2 et des résultats complémentaires de TIMES3. En parallèle,



GKT831 à vienne Genkyotex profite de l'ILC 2019 de Vienne (du 10 au 14 avril) pour présenter des résultats d'efficacité intermédiaires tirés de la phase II avec GKT831 dans la cholangite biliaire primitive. Un abstract a été retenu pour une présentation orale le 11 avril. La société traité 111 patients pendant 24 semaines. Les résultats finaux de l'essai à 24 semaines sont attendus d'ici la fin du printemps (la date de collecte d'information auprès du dernier patient traité est justement fixée au 11 avril, selon les données officielles).

La filiale de tests moléculaires de Novacyt a étendu le contrat de développement de tests cliniques signé avec Immunexpress, qui a obtenu le premier agrément de l'Agence américaine du médicament pour un test de réponse de l'hôte à destination des patients suspectés de septicémie. Les partenaires veulent accélérer le développement d'un test rapide de diagnostic de la septicémie. Les modalités financières n'ont pas été communiquées.

Sanofi ajuste son accord avec Alnylam. Les deux entreprises ont mis un terme au volet "Recherche et Options" de l'alliance scellée en 2014 autour des agents thérapeutiques ARNi pour le traitement de maladies génétiques rares. Les principales modalités concernant le patisiran, le vutrisiran et le fitusiran ne varient pas. En revanche,



