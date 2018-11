Biotech Time : on triche avec Sanofi, Roche et Eurobio 1 01/11/2018 | 09:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Faute de grives, on mange des merles. L'actualité des sociétés de biotechnologie françaises est assez calme en ce 1er novembre, aussi sommes-nous allés piocher dans d'autres dossiers du secteur des sciences de la vie pour donner un peu d'épaisseur à nos brèves du jour.

Deux actualités pour Roche. Le Suisse a reçu le feu vert des autorités européennes pour commercialiser la combinaison Venclyxto / Mabthera dans la leucémie lymphoïde chronique. En parallèle, Roche a annoncé des données positives sur le critère principal en phase III pour la combo Venclyxto / Gazyva dans la LLC, une bonne nouvelle pour Baader Helvea, même si peu de détails ont été fournis à ce stade.



Denali s'adosse à Sanofi. Le laboratoire français a scellé un nouveau partenariat dans l'univers de la biotechnologie, avec l'américain Denali, un spécialiste des maladies neurodégénératives et inflammatoires systémiques. La collaboration porte sur deux candidats, DNL747 et DNL758. Le premier sera testé dans la sclérose en plaques, la maladie d'Alzheimer et la sclérose latérale amyotrophique. L'étude du second sera réalisée sur des maladies inflammatoires systémiques, comme la polyarthrite rhumatoïde et le psoriasis. Denali recevra 125 millions de dollars de



Medicrea à New York. La société spécialisée dans la chirurgie de la colonne vertébrale tiendra des réunions individuelles durant la 9ème conférence annuelle Alpha Select organisée par Craig-Hallum à New York le 15 novembre.



Theradiag change de président. Pierre Morgon va succéder à Gérard Tobelem, en poste depuis 2012, qui a démissionné. Le nouveau chef du conseil a une longue expérience dans le secteur et siège depuis 2012 chez



Eurobio se finance auprès de Vatel. Restons dans le diagnostic avec Le Suisse a reçu le feu vert des autorités européennes pour commercialiser la combinaison/ Mabthera dans la leucémie lymphoïde chronique. En parallèle, Roche a annoncé des données positives sur le critère principal en phase III pour la combo Venclyxto / Gazyva dans la LLC, une bonne nouvelle pour Baader Helvea, même si peu de détails ont été fournis à ce stade.. Le laboratoire français a scellé un nouveau partenariat dans l'univers de la biotechnologie, avec l'américain Denali, un spécialiste des maladies neurodégénératives et inflammatoires systémiques. La collaboration porte sur deux candidats, DNL747 et DNL758. Le premier sera testé dans la sclérose en plaques, la maladie d'Alzheimer et la sclérose latérale amyotrophique. L'étude du second sera réalisée sur des maladies inflammatoires systémiques, comme la polyarthrite rhumatoïde et le psoriasis. Denali recevra 125 millions de dollars de Sanofi à la signature de l'accord, tout en étant éligible à des paiements d'étape qui pourraient atteindre un maximum d'un milliard de dollars, en fonction des progrès accomplis dans le développement et la commercialisation des molécules. L'Américain et le Français partageront à parts égales les pertes et les bénéfices commerciaux de DNL747 en Chine et aux Etats-Unis, tandis que Denali recevra des redevances pour les autres territoires et l'autre candidat. Sanofi paiera 70% des développements. La collaboration porte également sur d'autres inhibiteurs du RIPK1 au stade préclinique.. La société spécialisée dans la chirurgie de la colonne vertébrale tiendra des réunions individuelles durant la 9ème conférence annuelle Alpha Select organisée par Craig-Hallum à New York le 15 novembre.. Pierre Morgon va succéder à Gérard Tobelem, en poste depuis 2012, qui a démissionné. Le nouveau chef du conseil a une longue expérience dans le secteur et siège depuis 2012 chez Theradiag , qui officie dans le diagnostic.. Restons dans le diagnostic avec Eurobio Scientific (ex-Diaxonhit), qui a fait appel à Vatel Capital pour obtenir 2,5 millions d'euros sous forme obligataire. Les obligations portent un taux annuel de 6%. Le remboursement est prévu mensuellement sur 5 ans. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv EUROBIO SCIENTIFIC 0.81% 3.72 0.00% SANOFI 0.88% 79.49 9.73% THERADIAG -1.85% 1.06 -52.42%

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2018 1 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue