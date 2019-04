Biotech Time : placement express pour Nanobiotix, premier verdict pour Poxel 2 09/04/2019 | 08:45 Envoyer par e-mail :

En bref. . On sentait bien que l'annonce était imminente : Poxel et Sumitomo Dainippon Pharma publient ce matin des résultats initiaux positifs dans le cadre de l'étude de phase III TIMES 1, qui testait l’Imeglimine dans le diabète de type 2 au Japon. Les données démontrent "une très bonne efficacité de l’Imeglimine, avec une différence statistiquement significative pour son critère d’évaluation primaire, défini par une modification du taux d’hémoglobine glyquée à 24 semaines par rapport à la valeur au début de l’étude avant randomisation, avec une variation de -0,87% de l’HbA1c par rapport à la valeur au début de l’étude avant randomisation, corrigée du placebo". Le principal critère secondaire est aussi atteint (baisse de la glycémie à jeun après 24 semaines de traitement). L'analyse des données pour les autres critères secondaires n'est pas encore terminée. Les partenaires espèrent déposer une demande d'enregistrement en 2020 au Japon. Les résultats, notamment au niveau qualitatif, seront commentés lors d'une conférence téléphonique prévue ce jour. Le programme clinique comprend aussi les études TIMES 2 et TIMES 3 qui rendront leurs verdicts ultérieurement.. Profitant d'une actualité récente porteuse, Nanobiotix a levé 29,5 millions d'euros en émettant 2 566 666 actions auprès d'investisseurs institutionnels, notamment aux Etats-Unis et en France. Les actions ont été émises à 11,50 EUR pièce, soit une décote de 15,1% par rapport à la moyenne des cours moyens de l’action Nanobiotix pondérés par les volumes des trois dernières séances de bourse (soit 13,55 EUR). Les fonds serviront à préparer le lancement de l'essai clinique de phase II/III dans les cancers de la Tête et du Cou aux États-Unis. Le placement permet à la société de couvrir ses besoins jusqu'à fin 2020. La dilution atteint 12% environ pour les actionnaires qui ne participent pas.. Les résultats complets de la phase IIb menée par Néovacs avec l’IFNα Kinoïde ont été présenté lors du congrès sur le Lupus organisé à San Francisco. Le bilan est globalement positif, comme cela était connu depuis l'été 2018 lorsque le laboratoire avait indiqué que trois des quatre objectifs cliniques avaient été atteintes. Des avancées à confirmer en phase III, pour laquelle le laboratoire recherche toujours un partenaire. Theranexus a signé un accord de recherche avec Dyliss, une équipe de recherche de l'IRISA de Rennes, autour des interactions neurogliales. DBV Technologies a livré les 6 millions d'actions issues de sa levée de fonds. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv DBV TECHNOLOGIES -0.30% 16.4 54.57% NANOBIOTIX -12.72% 12.46 22.94% NEOVACS 4.80% 0.24 12.81% POXEL 7.12% 9.03 65.62% SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO LTD -0.33% 2678 -21.12% THERANEXUS 2.85% 6.5 -64.73%

