Biotech Time : première pour Nanobiotix, DBV fait le plein, Theradiag transige 0 05/04/2019 | 08:52 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires L'actualité est favorable pour la "healthtech" française ce matin. Nanobiotix a enfin obtenu le marquage CE sur son réactif phare, tandis que DBV Technologies va lever le maximum des fonds prévus lors de son placement récent. Enfin, Theradiag empoche 650 000 EUR dans son contentieux avec HOB Biotech. De la demande pour les ADS DBV. Il n'aura pas fallu longtemps pour que l'option de surallocation soit exercée dans le cadre de la levée de fonds annoncée cette semaine par



NBTXR3 (bientôt) sur le marché. Belle nouvelle pour

. Il n'aura pas fallu longtemps pour que l'option de surallocation soit exercée dans le cadre de la levée de fonds annoncée cette semaine par DBV Technologies . Les intermédiaires en charge du placement ont débloqué la totalité des 782.608 actions ordinaires supplémentaires possibles, sous forme de 1 565 216 ADS à 6,75 USD pièce. Toutes les actions seront livrées le 8 avril. Au final, 6 millions de titres ont été émis pour environ 72,1 millions d’euros (hors surallocation, le produit brut aurait atteint 62,7 millions d'euros). Les fonds serviront principalement à finaliser le développement de Viaskin Peanut et, le cas échéant, à commercialiser le patch contre l'allergie à l'arachide. Le produit net pourrait avoisiner 66,7 millions d'euros (en faisant une règle de trois sur le produit net espéré avant surallocation, soit 58 millions d'euros).. Belle nouvelle pour Nanobiotix , dont la première déclinaison de son candidat, NBTXR3, baptisée commercialement Hensify, a reçu le marquage CE, synonyme de mise sur le marché des 27 pays d'Europe. La vente du réactif est autorisée dans le traitement des sarcomes des tissus mous localement avancés. Ce "radioenhancer", ou "amplificateur de radiothérapie", est le premier traitement de sa catégorie à être autorisé. "Nous ne pourrions être plus fiers de recevoir l'autorisation de mise sur le marché en Europe pour Hensify. Cela valide plus de 15 ans de travail acharné", a commenté le PDG Laurent Levy. NBTXR3 est actuellement en cours d'essai cliniques dans d'autres indications, notamment le cancer du poumon, le cancer de la tête et du cou, le cancer du foie et le cancer de la prostate. Peter Welford, qui suite le dossier chez Jefferies, estime que le lancement n'interviendra qu'une fois les accords de remboursement négociés dans le sillage des données issues d'autres indications (notamment cancer de la tête et du cou), ce qui devrait intervenir au second semestre, "mais cette approbation apporte de la confiance sur le long terme", d'autant qu'elle était initialement espérée fin 2017. Jefferies s'en tient à son scénario précédent en restant acheteur et en visant 23 EUR.

Le pipeline du NBTXR3 avant le marquage CE annoncé hier soir Le pipeline du NBTXR3 avant le marquage CE annoncé hier soir

Theradiag obtient réparation. Theradiag et HOB Biotech ont soldé à l'amiable un contentieux issu d'un accord de coopération signé en 2015, qui n'avait pu être mis en œuvre à cause de HOB. Pour mettre fin à la procédure lancée par le Français en 2018, l'ex-partenaire a accepté de verser 650 000 EUR, comprenant le rachat des instruments achetés par Theradiag à l'époque. Le versement a d'ores et déjà été réalisé. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv DBV TECHNOLOGIES -1.56% 15 44.67% NANOBIOTIX 21.22% 14.36 1.63% THERADIAG 4.47% 1.285 29.47%

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2019 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue