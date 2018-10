Biotech Time : recrutement contrarié chez Sensorion, Kiadis lève des fonds 3 1 19/10/2018 | 08:51 Envoyer par e-mail :

AAA à l'ESMO. Sensorion a accusé une perte nette de -6,14 millions d'euros au 30 juin dernier, un semestre achevé sur une trésorerie de 8,8 millions d'euros grâce à la levée de fonds de 8,65 millions d'euros réalisée en mai. La société montpelliéraine a dépensé beaucoup de ses ressources pour préparer l'essai de phase II testant SENS-401 dans les troubles auditifs. Quant à la phase II avec SENS-111 dans la vestibulopathie unilatérale aiguë, le recrutement est plus compliqué que prévu : Sensorion a demandé une modification du protocole de l'étude pour réduire la taille de l'échantillon et éviter de trop gros retards. Les résultats sont désormais attendus au second semestre 2019.. Le laboratoire néerlandais Kiadis Pharma a réalisé un placement privé qui lui a permis de lever 31,2 millions d'euros en émettant des actions à 8 EUR pièce. Les nouveaux titres représentent 19% des actions jusque-là en circulation. La trésorerie actuelle donne de la visibilité à la société cotée à Amsterdam et Bruxelles jusqu'au second semestre 2020. Kiadis teste actuellement ATIR101 en phase III sur des patients atteints de cancers du sang, afin de réduire les risques dans le cadre d'une greffe. Transgène sera présent aujourd'hui sur un roadshow organisé à Bruxelles par Kempen. Il s'agit d'une simple réunion informelle. Novartis profite de l'ESMO pour dévoiler de nouvelles données positives avec Lutathera, le produit phare du laboratoire français Advanced Accelerator Applications, que le Suisse a acquis pour 4 milliards de dollars il y a quelques mois. Lutathera est le premier candidat de la catégorie PRRT à avoir été autorisé par les agences du médicament, en septembre 2017 en Europe et en janvier 2018 aux Etats-Unis. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv KIADIS PHARMA -13.32% 9.28 33.82% NOVARTIS 0.19% 86.04 0.07% SENSORION -36.58% 1.76 -25.14% TRANSGENE 2.22% 2.99 -2.12%

