Biotech Time : résultats en approche pour Genkyotex, Novartis et Pfizer s'allient dans la NASH

Un duo de poids dans la NASH.



En bref. Un article est paru dans 'Nature Communications', traitant de l'anticorps monoclonal OSE-127 d' résultats positifs dans l'étude EXPL-HPV-002 dans le dépistage du cancer du col de l’utérus. Kepler Cheuvreux démarre le suivi de Celyad à "conserver" en visant 20,50 EUR.

Genkyotex. Le comité de surveillance indépendant qui suit l'étude de phase II avec GKT831 dans la cholangite biliaire primitive a émis un avis favorable à la poursuite de l'essai, a fait savoir Genkyotex. Les résultats préliminaires sont attendus dans les jours qui viennent, tandis que les résultats finaux seront disponibles au printemps prochain. Novartis et Pfizer vont étudier des combinaisons de leur traitement appliquées à la NASH. Une étude clinique est en préparation avec tropifexor (LJN452) en association avec un ou plusieurs produits de l'Américain. Les détails de l'accord ont été tenus secrets, mais les deux laboratoires ont indiqué que les combos impliqueront notamment PF-05221304, PF-06865571 et PF-06835919. Tropifexor bénéficie d'une revue accélérée par la FDA. Un article est paru dans 'Nature Communications', traitant de l'anticorps monoclonal OSE-127 d'OSE Immuno. Theranexus a inclus le dernier patient de la phase II avec THN102 dans la narcolepsie, qui livrera son verdict l'année prochaine. Genomic Vision fait état de résultats positifs dans l'étude EXPL-HPV-002 dans le dépistage du cancer du col de l'utérus.

