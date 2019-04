Biotech Time : une Phase I pour Cellectis, premières conversions chez Néovacs... 1 03/04/2019 | 09:07 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires La phase I d'UCARTCS1 va pouvoir démarrer pour Cellectis. Valbiotis a décroché des fonds publics. Les premières actions Néovacs issues de conversions d'ORNANE arrivent. OSE Immuno et Nanobiotix ont présenté des données à l'AACR.

UCARTCS1 en phase I.

Cellectis a reçu l'aval de l'agence américaine du médicament pour conduire un essai clinique de phase I avec UCARTCS1 chez les patients atteints de Myélome Multiple (MM). Il s'agit de la première thérapie CAR-T allogénique destinée aux patients touchés par le MM à entrer en phase clinique, souligne l'entreprise. Trois centres américains hébergeront à terme l'étude.

Le pipeline Cellectis, pas encore mis à jour d' UCARTCS1 Le pipeline Cellectis, pas encore mis à jour d'

AACR.



Valbiotis obtient des fonds publics. La société a obtenu près de 887 000 EUR de subventions publiques régionales (Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes) et nationales dans le cadre du Programme d'Investissements d'Avenir. Les fonds participeront au projet de mise sur le marché de Valedia en 2021. Les financements ne sont pas dilutifs, souligne



Premières conversions d'ORNANE Néovacs. La société a émis 100 ORNANE en date du 25 mars dernier, dont 20 ont été converties en un total de 976 190 actions (vs 118 149 861 en circulation à fin février dernier). Nanobiotix a présenté dans deux posters des données précliniques issues de ses collaborations avec l'Université du Texas MD Anderson Cancer Center et le Weil Cornell Medical College. OSE Immuno a pour sa part dévoilé de nouvelles données précliniques et cliniques sur Tedopi.. La société a obtenu près de 887 000 EUR de subventions publiques régionales (Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes) et nationales dans le cadre du Programme d'Investissements d'Avenir. Les fonds participeront au projet de mise sur le marché de Valedia en 2021. Les financements ne sont pas dilutifs, souligne Valbiotis . La société a émis 100 ORNANE en date du 25 mars dernier, dont 20 ont été converties en un total de 976 190 actions (vs 118 149 861 en circulation à fin février dernier). Néovacs avait annoncé fin mars la signature d'un accord de financement avec le fonds European Select Growth Opportunities Fund, portant sur un maximum de 10 millions d'euros sur 24 mois. Néovacs émet les convertibles à sa discrétion, par tranches d'1 million d'euros (voire plus pour la seconde tranche). La dilution maximum atteindrait 24% si toutes les ORNANE étaient remboursées en actions nouvelles. Le fonds se rémunère en accédant à des actions avec 8% de décote faciale et en ponctionnant 3% du montant nominal de chaque tranche souscrite. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CELLECTIS 2.37% 16.86 9.22% NANOBIOTIX 3.11% 11.34 -5.93% NEOVACS 2.65% 0.232 11.33% OSE IMMUNOTHERAPEUTICS 2.25% 4.09 17.65% VALBIOTIS 0.49% 4.07 24.23%

Anthony Bondain © Zonebourse.com 2019 1 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue