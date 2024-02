Paris (awp/afp) - Les entreprises qui utilisent les nouvelles technologies dans le domaine de la santé ("Health Tech") ont rencontré des difficultés accrues pour trouver des financements en 2023, selon une étude publiée mardi par France Biotech.

Les investissements dans ce secteur ont chuté de 19% au niveau mondial par rapport à 2022, selon cette enquête annuelle. La faute à "un contexte macroéconomique et financier incertain, la hausse des taux d'intérêt, une sélectivité plus forte des investisseurs".

"La tendance à la réduction des financements dans le domaine de la santé, constatée en 2022 en Europe, a impacté la France en 2023", observe Cédric Garcia, du cabinet de conseil EY, signalant de "timides introductions en Bourse" et des "financements plus faibles" dans le non coté.

Les difficultés se sont concentrées sur les premières levées de fonds destinées au démarrage de l'entreprise, tandis que les refinancements "se sont maintenus à un bon niveau", selon M. Garcia.

Signe de morosité, le nombre de liquidations d'entreprises a augmenté: 39 biotech en 2023 contre 9 en 2020.

Les montants des levées de fonds en France ont reculé de 32% par rapport à 2022, à 1,8 milliard d'euros, ce qui fait pourtant de l'Hexagone "le deuxième pays européen en montants levés et nombre d'opérations en capital-risque en 2023", souligne Franck Mouthon, président de France Biotech.

A la fin 2023, la filière française de la "Health Tech" comptait environ 2.660 entreprises et 60.000 emplois directs et indirects sur le territoire.

Le secteur de la santé numérique a connu une "accélération forte". Le nombre des entreprises a doublé en 4 ans, passant de 200 en 2019 à 450 l'an dernier. Rien qu'en 2023, cinquante PME en santé numérique ont été créées.

Ce secteur a reçu 184 millions d'euros de soutien financier en 2023 de la part de BpiFrance, contre 100 millions en 2002.

"On estime qu'à peu près deux tiers de ces aides concernent des projets avec une forte composante en intelligence artificielle", a précisé Béatrice de Keukeleire, responsable sectoriel innovation chez BpiFrance, lors d'une conférence de presse.

afp/rp