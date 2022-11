Birmanie: 6.000 détenus libérés, dont des ressortissants étrangers, selon les média officiels

(Reuters) - La junte birmane a gracié 6.000 détenus dont l'ancien conseiller économique d'Aung San Suu Kyi, l'économiste australien Sean Turnell, ont rapporté jeudi les médias officiels birmans.

L'ancienne diplomate britannique Vicky Bowman et son époux l'artiste birman Ko Htein Lin, l'ancien ministre et proche conseiller de la dirigeante déchue Aung San Suu, Kyi Kyaw Tint Swe, l'Américain Kyaw Htay Oo et le documentariste japonais Toru Kubota ont également été libérés.

La ministre australienne des Affaires étrangères Penny Wong a déclaré que le gouvernement se félicitait de la nouvelle de la libération de Sean Turnell.

Sean Turnell avait été condamné en septembre à trois ans de prison pour avoir enfreint une loi sur les secrets officiels.

"Le professeur Turnell reste notre priorité. C'est pourquoi nous ne ferons pas de commentaire supplémentaire à ce stade", a écrit Penny Wong sur Twitter.

La ministre avait annoncé plus tôt ce mois-ci que l'Australie envisageait d'imposer des sanctions contre la Birmanie, invoquant la détérioration de la situation en matière de sécurité et sur la question des droits de l'homme.

Le ministère japonais des Affaires étrangères a de son côté indiqué avoir été informé de la libération de Toru Kubota dans l'après-midi.

Toru Kubota avait lui été condamné en octobre à 10 ans d'emprisonnement pour avoir violé les lois en matière de sédition et de communication.

Vicky Bowman avait été inculpée de violations des règles d'immigrations.

Au total, 676 femmes et 5774 hommes ont été graciés pour des "raisons humanitaires" à l'occasion de la fête nationale, ont indiqué les médias officiels.

Un porte-parole de la junte n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

(Reportage Reuters, rédigé par Kanupriya Kapoor et Rocky Swift; version française Camille Raynaud)